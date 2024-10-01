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Çin Halk Cumhuriyeti 75 yaşında: Putin'den Şi'ye tebrik mesajı
Çin Halk Cumhuriyeti 75 yaşında: Putin'den Şi'ye tebrik mesajı
Sputnik Türkiye
Çinli mevkidaşı Şi'yi Çin'in 75. kuruluş yıldönümü vesilesiyle tebrik eden Rusya Devlet Başkanı Putin, tam teşekküllü ortaklık ve stratejik etkileşim... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 75. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i tebrik ederek Çin vatandaşlarına mutluluk ve refah temenni etti.Çinli mevkidaşına tebrik telgrafı gönderen Putin, "Değerli dostum, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 75. kuruluş yıldönümü vesilesiyle en içten tebriklerimi kabul edin. Çin, bu önemli yıldönümünü ekonomik, sosyal, bilimsel ve teknolojik kalkınmadaki etkileyici başarılarla kutluyor" dedi.Rusya Devlet Başkanı, Çin'in Şi liderliğinde başarılı bir şekilde 'dünya sahnesindeki konumunu güçlendirdiğini ve bölgesel ve küresel gündemdeki acil sorunların çözümünde önemli bir rol oynadığını' vurguladı.Rusya ve Çin'in BM, BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) kapsamında yürüttüğü işbirliğine büyük önem verdiklerini kaydeden Putin, "Pekin'le dostane, iyi komşuluk ilişkilerine değer veriyoruz. Zorlu uluslararası duruma rağmen, son zamanlarda ticaret hacimlerinde niteliksel bir artış sağlamayı ve çeşitli alanlarda birçok büyük ölçekli ikili projeyi hayata geçirmeyi başardık" ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı, Moskova ve Pekin'in tam teşekküllü ortaklık ve stratejik etkileşim ilişkilerini güçlendirmek amacıyla birlikte çalışmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.
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rusya, vladimir putin, moskova, çin, çin halk cumhuriyeti, pekin, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, bm, brics, şiö, şanghay işbirliği örgütü (şiö)
rusya, vladimir putin, moskova, çin, çin halk cumhuriyeti, pekin, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, bm, brics, şiö, şanghay işbirliği örgütü (şiö)

Çin Halk Cumhuriyeti 75 yaşında: Putin'den Şi'ye tebrik mesajı

16:39 01.10.2024 (güncellendi: 16:40 01.10.2024)
© Sputnik / Павел ВолковPutin ve Şi Cinping
Putin ve Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
© Sputnik / Павел Волков
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Çinli mevkidaşı Şi'yi Çin'in 75. kuruluş yıldönümü vesilesiyle tebrik eden Rusya Devlet Başkanı Putin, tam teşekküllü ortaklık ve stratejik etkileşim ilişkilerini güçlendirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 75. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i tebrik ederek Çin vatandaşlarına mutluluk ve refah temenni etti.

Çinli mevkidaşına tebrik telgrafı gönderen Putin, "Değerli dostum, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 75. kuruluş yıldönümü vesilesiyle en içten tebriklerimi kabul edin. Çin, bu önemli yıldönümünü ekonomik, sosyal, bilimsel ve teknolojik kalkınmadaki etkileyici başarılarla kutluyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı, Çin'in Şi liderliğinde başarılı bir şekilde 'dünya sahnesindeki konumunu güçlendirdiğini ve bölgesel ve küresel gündemdeki acil sorunların çözümünde önemli bir rol oynadığını' vurguladı.

Rusya ve Çin'in BM, BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) kapsamında yürüttüğü işbirliğine büyük önem verdiklerini kaydeden Putin, "Pekin'le dostane, iyi komşuluk ilişkilerine değer veriyoruz. Zorlu uluslararası duruma rağmen, son zamanlarda ticaret hacimlerinde niteliksel bir artış sağlamayı ve çeşitli alanlarda birçok büyük ölçekli ikili projeyi hayata geçirmeyi başardık" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı, Moskova ve Pekin'in tam teşekküllü ortaklık ve stratejik etkileşim ilişkilerini güçlendirmek amacıyla birlikte çalışmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.
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