Çin Halk Cumhuriyeti 75 yaşında: Putin'den Şi'ye tebrik mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 75. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i tebrik ederek Çin vatandaşlarına mutluluk ve refah temenni etti.



Çinli mevkidaşına tebrik telgrafı gönderen Putin, "Değerli dostum, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 75. kuruluş yıldönümü vesilesiyle en içten tebriklerimi kabul edin. Çin, bu önemli yıldönümünü ekonomik, sosyal, bilimsel ve teknolojik kalkınmadaki etkileyici başarılarla kutluyor" dedi.



Rusya Devlet Başkanı, Çin'in Şi liderliğinde başarılı bir şekilde 'dünya sahnesindeki konumunu güçlendirdiğini ve bölgesel ve küresel gündemdeki acil sorunların çözümünde önemli bir rol oynadığını' vurguladı.



Rusya ve Çin'in BM, BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) kapsamında yürüttüğü işbirliğine büyük önem verdiklerini kaydeden Putin, "Pekin'le dostane, iyi komşuluk ilişkilerine değer veriyoruz. Zorlu uluslararası duruma rağmen, son zamanlarda ticaret hacimlerinde niteliksel bir artış sağlamayı ve çeşitli alanlarda birçok büyük ölçekli ikili projeyi hayata geçirmeyi başardık" ifadelerini kullandı.



Rusya Devlet Başkanı, Moskova ve Pekin'in tam teşekküllü ortaklık ve stratejik etkileşim ilişkilerini güçlendirmek amacıyla birlikte çalışmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.