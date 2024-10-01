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CDC: Çocuklarda grip kaynaklı ölümler, aşılama oranlarının düşmesiyle yeni bir rekor kırdı
CDC: Çocuklarda grip kaynaklı ölümler, aşılama oranlarının düşmesiyle yeni bir rekor kırdı
Sputnik Türkiye
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, çocuklarda grip kaynaklı ölümler, grip aşılama oranlarının düşmesiyle yeni bir rekor kırdı... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
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yaşam
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abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre, 2023-2024 sezonu, gripten ölen çocuk sayısı 200'e çıkarak rekor kırdı. Verilere göre, 2019-2022 sezonunda 199 çocukta grip kaynaklı ölüm gerçekleşmişti.Çocuklarına grip aşısı yaptıranların sayılarının düşmesiyle grip kaynaklı ölüm oranlarının yükseldiğini açıklayan CDC verilerine göre, 2023-2024 sezonunda gripten ölen çocukların yaklaşık yüzde 80'i gribe karşı tam olarak aşılanmamıştı. Bu çocukların neredeyse yarısında daha önceden teşhisi konulmuş en az bir medikal rahatsızlığın olduğu açıklandı.'Altı aylıktan büyük herkesin yıllık grip aşısını ekim ayının sonuna kadar yaptırması gerekiyor'CDC, altı aylıktan büyük herkes, yıllık grip aşısını ekim ayının sonuna kadar yaptırması öneriyor. Uzmanlar aşılamanın, çocuklarda hastalığı önlemek ve ciddi komplikasyon risklerini azaltmak için en etkili aracı olduğunu belirtiyor.Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verileri, çocuklarda grip aşısı oranlarının son yıllarda düşüş gösterdiğini vurguluyor. Bu sezonda çocukların yaklaşık yüzde 53.9'u grip aşısı olurken bu rakam geçen sezona göre yüzde 2.2 ve pandemi öncesine göre yüzde 8.5 oranında daha düşük olduğu gösteriliyor.Bulgularda, grip aşısı yaptıran çocukların gelecekte gripten dolayı hastaneye gitme riskini üçte iki oranında, grip nedeniyle hastaneye yatma riskini ise yarı yarıya azalttığı görülüyor.Grip virüsü yıl boyunca yayılırken özellikle sonbahar ve kış aylarında artarak Aralık ile Şubat aylarında zirveye ulaşır. CDC verilerine göre, grip virüsü nedeniyle son on yılda 41 milyon kişinin hastalanmasına, 710 bin kişinin hastaneye kaldırılmasına ve 51 bin kişinin ölümüne neden olduğu gösteriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/okullar-acildi-ogrenciler-arasinda-salgin-basladi-en-cok-hangi-virutik-hastalik-goruluyor-1088044977.html
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abd, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), grip, virüs, salgın, grip aşısı, bebek, çocuk, çocuk ölümü
abd, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), grip, virüs, salgın, grip aşısı, bebek, çocuk, çocuk ölümü

CDC: Çocuklarda grip kaynaklı ölümler, aşılama oranlarının düşmesiyle yeni bir rekor kırdı

15:07 01.10.2024
© AAÇocuk - Aşı - Aşılama
Çocuk - Aşı - Aşılama - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
© AA
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, çocuklarda grip kaynaklı ölümler, grip aşılama oranlarının düşmesiyle yeni bir rekor kırdı. 2019-2022 yılları arasında çocuklarda grip kaynaklı ölüm 199 vakayla sınırlıyken 2023-2024 sezonunda bu rakam 200'e ulaştı.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre, 2023-2024 sezonu, gripten ölen çocuk sayısı 200'e çıkarak rekor kırdı. Verilere göre, 2019-2022 sezonunda 199 çocukta grip kaynaklı ölüm gerçekleşmişti.
Çocuklarına grip aşısı yaptıranların sayılarının düşmesiyle grip kaynaklı ölüm oranlarının yükseldiğini açıklayan CDC verilerine göre, 2023-2024 sezonunda gripten ölen çocukların yaklaşık yüzde 80'i gribe karşı tam olarak aşılanmamıştı. Bu çocukların neredeyse yarısında daha önceden teşhisi konulmuş en az bir medikal rahatsızlığın olduğu açıklandı.

'Altı aylıktan büyük herkesin yıllık grip aşısını ekim ayının sonuna kadar yaptırması gerekiyor'

CDC, altı aylıktan büyük herkes, yıllık grip aşısını ekim ayının sonuna kadar yaptırması öneriyor. Uzmanlar aşılamanın, çocuklarda hastalığı önlemek ve ciddi komplikasyon risklerini azaltmak için en etkili aracı olduğunu belirtiyor.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verileri, çocuklarda grip aşısı oranlarının son yıllarda düşüş gösterdiğini vurguluyor. Bu sezonda çocukların yaklaşık yüzde 53.9'u grip aşısı olurken bu rakam geçen sezona göre yüzde 2.2 ve pandemi öncesine göre yüzde 8.5 oranında daha düşük olduğu gösteriliyor.
Bulgularda, grip aşısı yaptıran çocukların gelecekte gripten dolayı hastaneye gitme riskini üçte iki oranında, grip nedeniyle hastaneye yatma riskini ise yarı yarıya azalttığı görülüyor.
Grip virüsü yıl boyunca yayılırken özellikle sonbahar ve kış aylarında artarak Aralık ile Şubat aylarında zirveye ulaşır. CDC verilerine göre, grip virüsü nedeniyle son on yılda 41 milyon kişinin hastalanmasına, 710 bin kişinin hastaneye kaldırılmasına ve 51 bin kişinin ölümüne neden olduğu gösteriliyor.
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