https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/ajda-pekkan-konserini-bir-bir-terk-ettiler-ozur-gelse-de-yuhalama-bitmedi-1088593419.html
Ajda Pekkan konserini bir bir terk ettiler: Özür gelse de yuhalama bitmedi
Ajda Pekkan konserini bir bir terk ettiler: Özür gelse de yuhalama bitmedi
Sputnik Türkiye
Ajda Pekkan yaşadığı aksilikler nedeniyle 21:00'deki konserine saat 22:00 olmasına rağmen başlamayınca izleyenler yuhalama ve alkışlarla tepki gösterdi. Hatta... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T08:13+0300
2024-09-30T08:13+0300
2024-09-30T08:13+0300
ajda pekkan
yaşam
konser
özür
özür dilemek
efes
efes
efes antik kenti
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Ünlü sanatçı Ajda Pekkan geçtiğimiz aylarda konserinde yaşanan protokol krizi ile gündemdeydi. Ünlü isim şimdi de Efes Antik Tiyatro’daki konserinde yaşananlarla gündemde.Süperstar olarak anılan ünlü sanatçı Ajda Pekkan, Efes Antik Tiyatro'da düzenlenen konserine geç kaldı. Ünlü şarkıcı 21:00'deki konserine saat 22:00 olmasına rağmen başlamayınca yuhalama sesleri yükselmeye başladı.Konser alanını terk etti̇lerPekkan, yaşadığı teknik aksilikler nedeniyle konser alanına geç gidebildi. Trafik sıkışıklığı ve sahne hazırlıkları gibi problemler konserin bir saatten fazla gecikmesine neden oldu.Seyirciler, bu durum karşısında sabırsızlanırken, bazı kişiler konser alanını terk etmeye bile başladı.Gecikme saati uzadıkça, izleyicilerden gelen tepkiler de büyümeye başladı. Pek çok seyirci sosyal medyada yaşanan aksaklıklarla ilgili yorumlar yaparken, organizasyonun yetersizliğinden şikâyet edenler oldu.Özür di̇ledi̇Saatler süren bekleyişin ardından Ajda Pekkan, sonunda sahneye çıkarak hayranlarını selamladıAjda Pekkan, "Değerli alkışlarınız için çok ama çok ama çok teşekkür ederim. Efendim kusura bakmayın bu akşam neler çektiğimi bir bilseniz yemin ediyorum. Ben hiç böyle tahmin etmedim. Böyle yerlerin tabi ki ön provası yapılamıyor mesafeler açısından. Sizlerin yüzünüzden demiyeceğim ama benim yüzümden sizler de çok beklediniz biliyorum bu yüzde çok özür diliyorum" ifadelerini kullandı..
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ajda pekkan, konser, özür, özür dilemek, efes, efes, efes antik kenti
ajda pekkan, konser, özür, özür dilemek, efes, efes, efes antik kenti
Ajda Pekkan konserini bir bir terk ettiler: Özür gelse de yuhalama bitmedi
Ajda Pekkan yaşadığı aksilikler nedeniyle 21:00'deki konserine saat 22:00 olmasına rağmen başlamayınca izleyenler yuhalama ve alkışlarla tepki gösterdi. Hatta bazıları konser alanını terk etti. Ajda Pekkan sahneye çıkar çıkmaz herkesten özür diledi.
Ünlü sanatçı Ajda Pekkan geçtiğimiz aylarda konserinde yaşanan protokol krizi ile gündemdeydi. Ünlü isim şimdi de Efes Antik Tiyatro’daki konserinde yaşananlarla gündemde.
Süperstar olarak anılan ünlü sanatçı Ajda Pekkan, Efes Antik Tiyatro'da düzenlenen konserine geç kaldı. Ünlü şarkıcı 21:00'deki konserine saat 22:00 olmasına rağmen başlamayınca yuhalama sesleri yükselmeye başladı.
Konser alanını terk etti̇ler
Pekkan, yaşadığı teknik aksilikler nedeniyle konser alanına geç gidebildi. Trafik sıkışıklığı ve sahne hazırlıkları gibi problemler konserin bir saatten fazla gecikmesine neden oldu.
Seyirciler, bu durum karşısında sabırsızlanırken, bazı kişiler konser alanını terk etmeye bile başladı.
Gecikme saati uzadıkça, izleyicilerden gelen tepkiler de büyümeye başladı. Pek çok seyirci sosyal medyada yaşanan aksaklıklarla ilgili yorumlar yaparken, organizasyonun yetersizliğinden şikâyet edenler oldu.
Saatler süren bekleyişin ardından Ajda Pekkan, sonunda sahneye çıkarak hayranlarını selamladı
Ajda Pekkan, "Değerli alkışlarınız için çok ama çok ama çok teşekkür ederim. Efendim kusura bakmayın bu akşam neler çektiğimi bir bilseniz yemin ediyorum. Ben hiç böyle tahmin etmedim. Böyle yerlerin tabi ki ön provası yapılamıyor mesafeler açısından. Sizlerin yüzünüzden demiyeceğim ama benim yüzümden sizler de çok beklediniz biliyorum bu yüzde çok özür diliyorum" ifadelerini kullandı..