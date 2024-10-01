https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/bingol-yayladerede-merakla-onu-bekliyordu-miss-turkey-birincisi-idil-bilgenin-nerede-oldugu-ortaya-1088650956.html
Bingöl Yayladere merakla onu bekliyordu: Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Bingöl Yayladere merakla onu bekliyordu: Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Miss Turkey 2024 güzellik yarışması birinci seçilen ve doktor olarak Bingöl'ün Yayladere ilçesine atanan İdil Bilgen göreve hala başlamadı. Bilgen... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T12:47+0300
2024-10-01T12:47+0300
2024-10-01T12:49+0300
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Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması'nda Türkiye Güzeli seçilen ve Sağlık Bakanlığı’nın 118’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasında, Bingöl'ün Yayladere ilçesine doktor olarak atanan İdil Bilgen, görevine başlamamıştı. Bilgen’in bu sürede herhangi bir başvuru yapmadığı, göreve başlayabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü’ne 2 ay içinde mazeret dilekçesi verebileceği belirtilmişti. ABD'de kongrede çıktıGüzellik yarışması sonrası sessizliğe bürünen Bilgen, son sosyal medya paylaşımıyla ABD'de olduğunu duyurdu. Bilgen, Amerikan Radyasyon Derneği (ASTRO) tarafından Washington DC'de düzenlenen 'ASTRO 2024' toplantısına katıldığını açıkladı. Bilgen kongreden yaptığı paylaşımları, 'Katılmaktan onur duyuyorum' ifadesiyle paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/bingol-halki-idil-bilgeni-bekliyor-15-gun-gecti-ama-doktorluk-gorevine-hala-baslamadi-1088469123.html
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idil bilgen, miss turkey, miss turkey 2024, bingöl
Bingöl Yayladere merakla onu bekliyordu: Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in nerede olduğu ortaya çıktı
12:47 01.10.2024 (güncellendi: 12:49 01.10.2024)
Miss Turkey 2024 güzellik yarışması birinci seçilen ve doktor olarak Bingöl'ün Yayladere ilçesine atanan İdil Bilgen göreve hala başlamadı. Bilgen, Yayladere'de merakla beklenirken, ABD'de kongrede olduğu ortaya çıktı.
Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması'nda Türkiye Güzeli seçilen ve Sağlık Bakanlığı’nın 118’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasında, Bingöl'ün Yayladere ilçesine doktor olarak atanan İdil Bilgen, görevine başlamamıştı. Bilgen’in bu sürede herhangi bir başvuru yapmadığı, göreve başlayabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü’ne 2 ay içinde mazeret dilekçesi verebileceği belirtilmişti.
Güzellik yarışması sonrası sessizliğe bürünen Bilgen, son sosyal medya paylaşımıyla ABD'de olduğunu duyurdu. Bilgen, Amerikan Radyasyon Derneği (ASTRO) tarafından Washington DC'de düzenlenen 'ASTRO 2024' toplantısına katıldığını açıkladı. Bilgen kongreden yaptığı paylaşımları, 'Katılmaktan onur duyuyorum' ifadesiyle paylaştı.