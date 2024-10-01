Bingöl Yayladere merakla onu bekliyordu: Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye’de 30 milyondan fazla silah var: 'Silah kadar ruhsat ücreti alıyorlar'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Ferit Demir: Narin cinayetinde delillerin gizlenmesi için profesyonel destek alındığı açık
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Erkek berberi Adem Terzi, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:06
83 dk
HABER MASASI
Günümüzde artan kumar bağımlılığı ve çöken hayatlar..
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Ameliyatla göz rengi değişikliği
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Yatırım fonu nedir? İşte yatırım fonları hakkında bilinmesi gereken her şey
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Hizbullah lider kadrosunun kaybına rağmen çatışmalardan güçlenerek çıkacaktır'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
''Diyanet'in önünde kendimizi mi yakalım?''
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
SESLİ HABER
Avusturya’da göçmen, Ukrayna ve AB karşıtı parti birinci oldu
19:22
2 dk
SESLİ HABER
Almanya’dan vatandaşlık şartı: Düşünce özgürlüğü yok
19:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Ankara’da bekarsanız, 25 bin 706 liranın altında geliriniz varsa aslında yaşamıyorsunuz'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İsrail’in Güney Lübnan planı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Türkiye’deki özel okulların bilinmeyen rakamları
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Müzisyen Dilan Çıtak, stüdyo konuğumuz
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/bingol-yayladerede-merakla-onu-bekliyordu-miss-turkey-birincisi-idil-bilgenin-nerede-oldugu-ortaya-1088650956.html
Bingöl Yayladere merakla onu bekliyordu: Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Bingöl Yayladere merakla onu bekliyordu: Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Miss Turkey 2024 güzellik yarışması birinci seçilen ve doktor olarak Bingöl'ün Yayladere ilçesine atanan İdil Bilgen göreve hala başlamadı. Bilgen... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T12:47+0300
2024-10-01T12:49+0300
yaşam
idil bilgen
miss turkey
miss turkey 2024
bingöl
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088650709_0:1:737:416_1920x0_80_0_0_47d898b125a78d1c8631e7d7f9f08bdd.jpg
Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması'nda Türkiye Güzeli seçilen ve Sağlık Bakanlığı’nın 118’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasında, Bingöl'ün Yayladere ilçesine doktor olarak atanan İdil Bilgen, görevine başlamamıştı. Bilgen’in bu sürede herhangi bir başvuru yapmadığı, göreve başlayabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü’ne 2 ay içinde mazeret dilekçesi verebileceği belirtilmişti. ABD'de kongrede çıktıGüzellik yarışması sonrası sessizliğe bürünen Bilgen, son sosyal medya paylaşımıyla ABD'de olduğunu duyurdu. Bilgen, Amerikan Radyasyon Derneği (ASTRO) tarafından Washington DC'de düzenlenen 'ASTRO 2024' toplantısına katıldığını açıkladı. Bilgen kongreden yaptığı paylaşımları, 'Katılmaktan onur duyuyorum' ifadesiyle paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/bingol-halki-idil-bilgeni-bekliyor-15-gun-gecti-ama-doktorluk-gorevine-hala-baslamadi-1088469123.html
bingöl
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088650709_0:0:737:553_1920x0_80_0_0_1197a80a0b3988e5deaca45e8c26e437.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
idil bilgen, miss turkey, miss turkey 2024, bingöl
idil bilgen, miss turkey, miss turkey 2024, bingöl

Bingöl Yayladere merakla onu bekliyordu: Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in nerede olduğu ortaya çıktı

12:47 01.10.2024 (güncellendi: 12:49 01.10.2024)
İdil Bilgen
İdil Bilgen - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
Abone ol
Miss Turkey 2024 güzellik yarışması birinci seçilen ve doktor olarak Bingöl'ün Yayladere ilçesine atanan İdil Bilgen göreve hala başlamadı. Bilgen, Yayladere'de merakla beklenirken, ABD'de kongrede olduğu ortaya çıktı.
Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması'nda Türkiye Güzeli seçilen ve Sağlık Bakanlığı’nın 118’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasında, Bingöl'ün Yayladere ilçesine doktor olarak atanan İdil Bilgen, görevine başlamamıştı. Bilgen’in bu sürede herhangi bir başvuru yapmadığı, göreve başlayabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü’ne 2 ay içinde mazeret dilekçesi verebileceği belirtilmişti.

ABD'de kongrede çıktı

Güzellik yarışması sonrası sessizliğe bürünen Bilgen, son sosyal medya paylaşımıyla ABD'de olduğunu duyurdu. Bilgen, Amerikan Radyasyon Derneği (ASTRO) tarafından Washington DC'de düzenlenen 'ASTRO 2024' toplantısına katıldığını açıkladı. Bilgen kongreden yaptığı paylaşımları, 'Katılmaktan onur duyuyorum' ifadesiyle paylaştı.
Miss Turkey 2024 - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
YAŞAM
Bingöl halkı İdil Bilgen'i bekliyor: 15 gün geçti ama doktorluk görevine hala başlamadı
26 Eylül, 13:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала