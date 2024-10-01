https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/bingol-yayladerede-merakla-onu-bekliyordu-miss-turkey-birincisi-idil-bilgenin-nerede-oldugu-ortaya-1088650956.html

Bingöl Yayladere merakla onu bekliyordu: Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Bingöl Yayladere merakla onu bekliyordu: Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Miss Turkey 2024 güzellik yarışması birinci seçilen ve doktor olarak Bingöl'ün Yayladere ilçesine atanan İdil Bilgen göreve hala başlamadı. Bilgen... 01.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-01T12:47+0300

2024-10-01T12:47+0300

2024-10-01T12:49+0300

yaşam

idil bilgen

miss turkey

miss turkey 2024

bingöl

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088650709_0:1:737:416_1920x0_80_0_0_47d898b125a78d1c8631e7d7f9f08bdd.jpg

Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması'nda Türkiye Güzeli seçilen ve Sağlık Bakanlığı’nın 118’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasında, Bingöl'ün Yayladere ilçesine doktor olarak atanan İdil Bilgen, görevine başlamamıştı. Bilgen’in bu sürede herhangi bir başvuru yapmadığı, göreve başlayabilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü’ne 2 ay içinde mazeret dilekçesi verebileceği belirtilmişti. ABD'de kongrede çıktıGüzellik yarışması sonrası sessizliğe bürünen Bilgen, son sosyal medya paylaşımıyla ABD'de olduğunu duyurdu. Bilgen, Amerikan Radyasyon Derneği (ASTRO) tarafından Washington DC'de düzenlenen 'ASTRO 2024' toplantısına katıldığını açıkladı. Bilgen kongreden yaptığı paylaşımları, 'Katılmaktan onur duyuyorum' ifadesiyle paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/bingol-halki-idil-bilgeni-bekliyor-15-gun-gecti-ama-doktorluk-gorevine-hala-baslamadi-1088469123.html

bingöl

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

idil bilgen, miss turkey, miss turkey 2024, bingöl