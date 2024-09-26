https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/bingol-halki-idil-bilgeni-bekliyor-15-gun-gecti-ama-doktorluk-gorevine-hala-baslamadi-1088469123.html
Bingöl halkı İdil Bilgen'i bekliyor: 15 gün geçti ama doktorluk görevine hala başlamadı
Bingöl halkı İdil Bilgen'i bekliyor: 15 gün geçti ama doktorluk görevine hala başlamadı
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Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması'nda Türkiye Güzeli seçilen ve Sağlık Bakanlığı’nın 118. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında Bingöl'ün... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T13:51+0300
2024-09-26T13:51+0300
2024-09-26T13:51+0300
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miss turkey 2024
miss turkey 2024
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Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan İdil Bilgen, Bingöl’ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesindeki Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi'ne atandı. 9 Eylül 2024 tarihinde ataması yapılan Bilgen’in, 15 gün içinde göreve başlaması gerekiyordu. Ancak bu süre dolmasına rağmen Bilgen’in İl Sağlık Müdürlüğü’ne herhangi bir başvuru yapmadığı bildirildi.Görev i̇çin mazeret süresi varİl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, İdil Bilgen’in göreve başlayabilmesi için 2 ay içinde mazeret dilekçesi sunabileceğini açıkladı. Eğer bu süre içinde mazeret dilekçesi verilmezse, Bilgen’in 6 ayda bir yapılan Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına yeniden başvurma hakkı bulunacak.Bilgen’in doktorluk görevine başlayıp başlamayacağı merak konusu olurken, Miss Turkey unvanı ile gelen ünü kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/ataturk-havalimaninda-pilot-ile-kule-arasinda-ilginc-diyalog-simarik-tavirlarbunlar-1088467653.html
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idil bilgen, doktor, miss turkey, miss turkey 2024, miss turkey 2024, bingöl
idil bilgen, doktor, miss turkey, miss turkey 2024, miss turkey 2024, bingöl
Bingöl halkı İdil Bilgen'i bekliyor: 15 gün geçti ama doktorluk görevine hala başlamadı
Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması'nda Türkiye Güzeli seçilen ve Sağlık Bakanlığı’nın 118. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında Bingöl'ün Yayladere ilçesine doktor olarak atanan İdil Bilgen, 15 gün geçmesine rağmen görevine başlamadı.
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan İdil Bilgen, Bingöl’ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesindeki Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi'ne atandı. 9 Eylül 2024 tarihinde ataması yapılan Bilgen’in, 15 gün içinde göreve başlaması gerekiyordu. Ancak bu süre dolmasına rağmen Bilgen’in İl Sağlık Müdürlüğü’ne herhangi bir başvuru yapmadığı bildirildi.
Görev i̇çin mazeret süresi var
İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, İdil Bilgen’in göreve başlayabilmesi için 2 ay içinde mazeret dilekçesi sunabileceğini açıkladı. Eğer bu süre içinde mazeret dilekçesi verilmezse, Bilgen’in 6 ayda bir yapılan Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına yeniden başvurma hakkı bulunacak.
Bilgen’in doktorluk görevine başlayıp başlamayacağı merak konusu olurken, Miss Turkey unvanı ile gelen ünü kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor.