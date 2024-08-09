https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/saglik-bakani-memisoglundan-organ-bagisi-aciklamasi-hayatlarin-kurtarilmasini-istiyoruz-1086690333.html
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan organ bağışı açıklaması: 'Hayatların kurtarılmasını istiyoruz'
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan organ bağışı açıklaması: 'Hayatların kurtarılmasını istiyoruz'
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ bağışının önemini belirterek, kadavradan organ bağışı yapılması çağrısında bulundu. 09.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-09T20:59+0300
2024-08-09T20:59+0300
2024-08-09T20:59+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
sağlık bakanı
kemal memişoğlu
malatya
organ bağışı
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Battalgazi Devlet Hastanesi'nde düzenlenen Sağlık Hizmetleri İl Değerlendirme Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Memişoğlu, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Memişoğlu, büyük bir deprem yaşayan Malatya'da yaraların sarılmaya çalışıldığını belirterek, kentin sağlık sorunlarını ve ihtiyaçlarını tespit ettiklerini söyledi.Malatya'nın karaciğer nakilleriyle öne çıktığını vurgulayan Memişoğlu konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Malatya'da sağlık yatırımlarını artırmayı planladıklarını anlatan Memişoğlu, özellikle depremde yıkılan sağlık merkezlerinin yenilenmesi işlerini hızlandıracaklarını belirtti.
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sağlık bakanlığı, sağlık bakanı, kemal memişoğlu, malatya, organ bağışı
sağlık bakanlığı, sağlık bakanı, kemal memişoğlu, malatya, organ bağışı
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan organ bağışı açıklaması: 'Hayatların kurtarılmasını istiyoruz'
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ bağışının önemini belirterek, kadavradan organ bağışı yapılması çağrısında bulundu.
Battalgazi Devlet Hastanesi'nde düzenlenen Sağlık Hizmetleri İl Değerlendirme Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Memişoğlu, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Memişoğlu, büyük bir deprem yaşayan Malatya'da yaraların sarılmaya çalışıldığını belirterek, kentin sağlık sorunlarını ve ihtiyaçlarını tespit ettiklerini söyledi.
Malatya'nın karaciğer nakilleriyle öne çıktığını vurgulayan Memişoğlu konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Bugün dünyanın en büyük karaciğer nakil merkezlerinden birisi Malatya'da bulunuyor. Türkiye'deki 1700 karaciğer naklinin 300 civarı burada yapılıyor. Birçok insan yetiştiriyor, Türkiye'deki nakil sayısının yükselmesinde buradaki insanların da emeği var, onlara minnettarız. Organlarımızı özellikle bağışlamamız gerektiğini toplumumuzun bilmesi gerekir. Ölülerimizin organlarını toprağa gönderip canlılarımızdan maalesef böbreklerini alarak yakınlarını yaşatmaya çalışıyoruz. Canlıdan değil kadavra dediğimiz ölülerimizden böbrek ve karaciğer bağışlarıyla birçok insanın hayatının kurtarılmasını istiyoruz.
Malatya'da sağlık yatırımlarını artırmayı planladıklarını anlatan Memişoğlu, özellikle depremde yıkılan sağlık merkezlerinin yenilenmesi işlerini hızlandıracaklarını belirtti.