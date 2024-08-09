Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan organ bağışı açıklaması: 'Hayatların kurtarılmasını istiyoruz'

Bugün dünyanın en büyük karaciğer nakil merkezlerinden birisi Malatya'da bulunuyor. Türkiye'deki 1700 karaciğer naklinin 300 civarı burada yapılıyor. Birçok insan yetiştiriyor, Türkiye'deki nakil sayısının yükselmesinde buradaki insanların da emeği var, onlara minnettarız. Organlarımızı özellikle bağışlamamız gerektiğini toplumumuzun bilmesi gerekir. Ölülerimizin organlarını toprağa gönderip canlılarımızdan maalesef böbreklerini alarak yakınlarını yaşatmaya çalışıyoruz. Canlıdan değil kadavra dediğimiz ölülerimizden böbrek ve karaciğer bağışlarıyla birçok insanın hayatının kurtarılmasını istiyoruz.