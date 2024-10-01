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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/bakan-isikhandan-emeklilik-yili-aciklamasi-maas-farki-olusacak-mi-1088637742.html
Bakan Işıkhan'dan emeklilik yılı açıklaması: Maaş farkı oluşacak mı?
Bakan Işıkhan'dan emeklilik yılı açıklaması: Maaş farkı oluşacak mı?
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine toplantısının ardından soruları yanıtladı. Bakan Işıkhan, bu yıl emekli olacaklar ile 2025 yılında... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T09:17+0300
2024-10-01T09:25+0300
ekonomi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Beştepe'deki Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı."2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili bir çalışmanız var mı? Kamuoyunda konuşulan bazı formüller var, bunlarla ilgili bir netlik var mı?" sorusu üzerine Işıkhan, "Bir netlik yok, ekiplerimiz çalışıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz" diye konuştu.Bakan Işıkhan, "Çalışma saatlerinin kısalmasına yönelik bir çalışmanız var mı?" sorusuna da "Böyle bir çalışmamız yok" yanıtını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/bakan-isikhan-fabrikada-meydana-gelen-patlamayi-arastirmak-icin-2-mufettis-gorevlendirildi-1088047788.html
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Bakan Işıkhan'dan emeklilik yılı açıklaması: Maaş farkı oluşacak mı?

09:17 01.10.2024 (güncellendi: 09:25 01.10.2024)
© AA / Evrim AydınVedat Işıkhan
Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
© AA / Evrim Aydın
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine toplantısının ardından soruları yanıtladı. Bakan Işıkhan, bu yıl emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili çalışma yaptıklarını belirtti. Bakan Işıkhan ayrıca, çalışma saatlerinin kısaltılmasıyla ilgili soruya da yanıt verdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Beştepe'deki Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili bir çalışmanız var mı? Kamuoyunda konuşulan bazı formüller var, bunlarla ilgili bir netlik var mı?" sorusu üzerine Işıkhan, "Bir netlik yok, ekiplerimiz çalışıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz" diye konuştu.
Bakan Işıkhan, "Çalışma saatlerinin kısalmasına yönelik bir çalışmanız var mı?" sorusuna da "Böyle bir çalışmamız yok" yanıtını verdi.
Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2024
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