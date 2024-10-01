https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/bakan-isikhandan-emeklilik-yili-aciklamasi-maas-farki-olusacak-mi-1088637742.html

Bakan Işıkhan'dan emeklilik yılı açıklaması: Maaş farkı oluşacak mı?

Bakan Işıkhan'dan emeklilik yılı açıklaması: Maaş farkı oluşacak mı?

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine toplantısının ardından soruları yanıtladı. Bakan Işıkhan, bu yıl emekli olacaklar ile 2025 yılında... 01.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-01T09:17+0300

2024-10-01T09:17+0300

2024-10-01T09:25+0300

ekonomi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/10/1076382364_0:0:2908:1637_1920x0_80_0_0_bd40780d8ae95298f627bb95d1ce4605.jpg

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Beştepe'deki Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı."2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili bir çalışmanız var mı? Kamuoyunda konuşulan bazı formüller var, bunlarla ilgili bir netlik var mı?" sorusu üzerine Işıkhan, "Bir netlik yok, ekiplerimiz çalışıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz" diye konuştu.Bakan Işıkhan, "Çalışma saatlerinin kısalmasına yönelik bir çalışmanız var mı?" sorusuna da "Böyle bir çalışmamız yok" yanıtını verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/bakan-isikhan-fabrikada-meydana-gelen-patlamayi-arastirmak-icin-2-mufettis-gorevlendirildi-1088047788.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60