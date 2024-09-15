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Bakan Işıkhan: Fabrikada meydana gelen patlamayı araştırmak için 2 müfettiş görevlendirildi
Bakan Işıkhan: Fabrikada meydana gelen patlamayı araştırmak için 2 müfettiş görevlendirildi
Sputnik Türkiye
Sakarya Hendek'te bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili 1 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirildi. Konuyla ilgili açıklamayı Çalışma ve... 15.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-15T19:24+0300
2024-09-15T19:24+0300
türkiye
patlama
makarna
fabrika
vedat ışıkhan
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında yaşanan patlamayı araştırmak üzere 1 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirdiği bilgisini verdi.Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamada bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/sakaryada-makarna-fabrikasinin-patlama-ani-ortaya-cikti-1088047637.html
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makarna fabrikası hendek, makarna fabrikası patladı, makarna fabrikası yangın
makarna fabrikası hendek, makarna fabrikası patladı, makarna fabrikası yangın

Bakan Işıkhan: Fabrikada meydana gelen patlamayı araştırmak için 2 müfettiş görevlendirildi

19:24 15.09.2024
© AA / Evrim AydınVedat Işıkhan
Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2024
© AA / Evrim Aydın
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Sakarya Hendek'te bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili 1 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirildi. Konuyla ilgili açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında yaşanan patlamayı araştırmak üzere 1 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirdiği bilgisini verdi.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamada bulundu:
"Bakanlığımızca olayı araştırmak üzere 1 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz gerekli incelemeleri yapacaktır. Tedavileri devam eden işçi kardeşlerimizin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum."
sakarya - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2024
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Sakarya’da makarna fabrikasının patlama anı ortaya çıktı
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