https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/bakan-isikhan-fabrikada-meydana-gelen-patlamayi-arastirmak-icin-2-mufettis-gorevlendirildi-1088047788.html

Bakan Işıkhan: Fabrikada meydana gelen patlamayı araştırmak için 2 müfettiş görevlendirildi

Bakan Işıkhan: Fabrikada meydana gelen patlamayı araştırmak için 2 müfettiş görevlendirildi

Sputnik Türkiye

Sakarya Hendek'te bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili 1 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirildi. Konuyla ilgili açıklamayı Çalışma ve... 15.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-15T19:24+0300

2024-09-15T19:24+0300

2024-09-15T19:24+0300

türkiye

patlama

makarna

fabrika

vedat ışıkhan

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında yaşanan patlamayı araştırmak üzere 1 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirdiği bilgisini verdi.Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu açıklamada bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/sakaryada-makarna-fabrikasinin-patlama-ani-ortaya-cikti-1088047637.html

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