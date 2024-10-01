https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/almanya-sosyal-demokrat-partisinden-dem-partiye-ziyaret-elde-ettiginiz-basariyi-herkes-gordu--1088652971.html

Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nden DEM Parti'ye ziyaret: 'Elde ettiğiniz başarıyı herkes gördü'

Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nden DEM Parti'ye ziyaret: 'Elde ettiğiniz başarıyı herkes gördü'

Sputnik Türkiye

Almanya Sosyal Demokrat Parti lideri Klingbeil, DEM Parti'yi ziyaret etti. 01.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-01T13:18+0300

2024-10-01T13:18+0300

2024-10-01T13:18+0300

türkiye

dem parti

almanya

sosyal demokrat parti (spd)

kayyum

kayyım

yerel yönetim

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Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Lars Klingbeil ve beraberindeki heyet, DEM Parti'yi ziyaret etti.DEM Parti'den yapılan açıklamada, Klingbeil'i, Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan'ın karşıladığı belirtildi.Görüşmede, Türkiye, Orta Doğu ve dünyanın çeşitli sorunlarının değerlendirildiği, siyasi gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.'Kayyım atanmasını doğru bulmuyoruz'DEM Parti'den ziyarete ilişkin yapılan açıklamaya göre, DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, partilerine yönelik saldırılara dikkat çekti ve 'bütün bunlara rağmen DEM Parti’nin demokrasi, eşitlik ve özgürlük mücadelesi yürüttüğünü' söyledi.Klingbeil ise DEM Parti’ye yönelik saldırıların farkında olduklarını belirterek, DEM Parti’nin Türkiye’de demokrasi adına önemli bir yer teşkil ettiğini söyledi. Klinbeil, “Size yönelik bütün baskı ve saldırılara rağmen yerel seçimlerde elde ettiğiniz başarıyı herkes gördü. Buna rağmen yerel yönetimlere kayyım atanmasını, belediye meclislerinin işlevsiz kılınmasını asla doğru bulmuyoruz. Yerel yönetimler demokrasinin olmazsa olmazıdır” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/yeni-nato-genel-sekreteri-rutte-trump-konusunda-endiseli-degilim-1088649811.html

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dem parti, almanya, sosyal demokrat parti (spd), kayyum, kayyım, yerel yönetim