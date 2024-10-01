https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/almanya-lideri-scholz-yakin-zamanda-putini-arayacak-1088658067.html
En son 2 yıl önce konuşmuşlardı: 'Almanya lideri Scholz, yakın zamanda Putin'i arayacak'
En son 2 yıl önce konuşmuşlardı: 'Almanya lideri Scholz, yakın zamanda Putin'i arayacak'
Sputnik Türkiye
Alman Gazetesi Die Zeit, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un yakın zamanda Rusya lideri Vladimir Putin'i arayacağını iddia etti. 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T14:43+0300
2024-10-01T14:43+0300
2024-10-01T14:43+0300
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Rus lider Vladimir Putin'i arayacağı iddia edildi. Alman gazetesi Die Zeit Gazetesi tarafından ortaya atılan iddiada, Brezilya'da yapılacak G20 toplantısı öncesinde Scholz'un Putin ile bir görüşme talep edileceği söylendi.Putin ve Scholz, en son 2022'nin Aralık ayında görüşmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/rusya-nato-istihbarat-servisleri-suriyede-kimyasal-provokasyon-hazirliyor-1088648193.html
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olaf scholz, rusya, ukrayna, vladimir putin, medya, almanya, almanya dışişleri bakanlığı
olaf scholz, rusya, ukrayna, vladimir putin, medya, almanya, almanya dışişleri bakanlığı
En son 2 yıl önce konuşmuşlardı: 'Almanya lideri Scholz, yakın zamanda Putin'i arayacak'
Alman Gazetesi Die Zeit, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un yakın zamanda Rusya lideri Vladimir Putin'i arayacağını iddia etti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Rus lider Vladimir Putin'i arayacağı iddia edildi.
Alman gazetesi Die Zeit Gazetesi tarafından ortaya atılan iddiada, Brezilya'da yapılacak G20 toplantısı öncesinde Scholz'un Putin ile bir görüşme talep edileceği söylendi.
Putin ve Scholz, en son 2022'nin Aralık ayında görüşmüştü.