En son 2 yıl önce konuşmuşlardı: 'Almanya lideri Scholz, yakın zamanda Putin'i arayacak'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye’de 30 milyondan fazla silah var: 'Silah kadar ruhsat ücreti alıyorlar'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Ferit Demir: Narin cinayetinde delillerin gizlenmesi için profesyonel destek alındığı açık
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Erkek berberi Adem Terzi, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:06
83 dk
HABER MASASI
Günümüzde artan kumar bağımlılığı ve çöken hayatlar..
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Ameliyatla göz rengi değişikliği
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Yatırım fonu nedir? İşte yatırım fonları hakkında bilinmesi gereken her şey
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Hizbullah lider kadrosunun kaybına rağmen çatışmalardan güçlenerek çıkacaktır'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
''Diyanet'in önünde kendimizi mi yakalım?''
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
SESLİ HABER
Avusturya’da göçmen, Ukrayna ve AB karşıtı parti birinci oldu
19:22
2 dk
SESLİ HABER
Almanya’dan vatandaşlık şartı: Düşünce özgürlüğü yok
19:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Ankara’da bekarsanız, 25 bin 706 liranın altında geliriniz varsa aslında yaşamıyorsunuz'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
MEB'in 'Toplum Yararına Program' açıklaması neyin itirafı?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Türkiye’deki özel okulların bilinmeyen rakamları
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Dilan Çıtak, Radyo Sputnik'in konuğu oldu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Ülkemizde ve dünyada artan sanal kumar bağımlılığı ve sonuçları
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları başlıyor
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
'Nasrallah'ın ölümü sonrası maskeler düştü'
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/almanya-lideri-scholz-yakin-zamanda-putini-arayacak-1088658067.html
En son 2 yıl önce konuşmuşlardı: 'Almanya lideri Scholz, yakın zamanda Putin'i arayacak'
En son 2 yıl önce konuşmuşlardı: 'Almanya lideri Scholz, yakın zamanda Putin'i arayacak'
Sputnik Türkiye
Alman Gazetesi Die Zeit, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un yakın zamanda Rusya lideri Vladimir Putin'i arayacağını iddia etti. 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T14:43+0300
2024-10-01T14:43+0300
dünya
olaf scholz
rusya
ukrayna
vladimir putin
medya
almanya
almanya dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0b/1087901635_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8c5a63e26a8187351ffdf823bcdad26b.jpg
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Rus lider Vladimir Putin'i arayacağı iddia edildi. Alman gazetesi Die Zeit Gazetesi tarafından ortaya atılan iddiada, Brezilya'da yapılacak G20 toplantısı öncesinde Scholz'un Putin ile bir görüşme talep edileceği söylendi.Putin ve Scholz, en son 2022'nin Aralık ayında görüşmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/rusya-nato-istihbarat-servisleri-suriyede-kimyasal-provokasyon-hazirliyor-1088648193.html
rusya
ukrayna
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0b/1087901635_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_49949d993dbcf4052e87d5b2a4b55c89.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
olaf scholz, rusya, ukrayna, vladimir putin, medya, almanya, almanya dışişleri bakanlığı
olaf scholz, rusya, ukrayna, vladimir putin, medya, almanya, almanya dışişleri bakanlığı

En son 2 yıl önce konuşmuşlardı: 'Almanya lideri Scholz, yakın zamanda Putin'i arayacak'

14:43 01.10.2024
© AP Photo / Markus SchreiberOlaf Scholz, el canciller alemán, habla durante su rueda de prensa anual de verano en Berlín, Alemania, el 14 de julio de 2023
Olaf Scholz, el canciller alemán, habla durante su rueda de prensa anual de verano en Berlín, Alemania, el 14 de julio de 2023 - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Abone ol
Alman Gazetesi Die Zeit, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un yakın zamanda Rusya lideri Vladimir Putin'i arayacağını iddia etti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Rus lider Vladimir Putin'i arayacağı iddia edildi.
Alman gazetesi Die Zeit Gazetesi tarafından ortaya atılan iddiada, Brezilya'da yapılacak G20 toplantısı öncesinde Scholz'un Putin ile bir görüşme talep edileceği söylendi.
Putin ve Scholz, en son 2022'nin Aralık ayında görüşmüştü.
Разрушения после землетрясения в сирийском Азмарине - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
DÜNYA
Rusya: NATO istihbarat servisleri, Suriye'de kimyasal provokasyon hazırlıyor
12:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала