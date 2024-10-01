https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/afad-duyurdu-izmirde-4-buyuklugunde-deprem-1088659040.html
AFAD duyurdu: İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 14:49'da gerçekleşen depremin derinliği 11.01... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T15:07+0300
2024-10-01T15:07+0300
2024-10-01T15:19+0300
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
izmir
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan deprem açıklaması geldi. Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Saat 14:49'daki deprem, İzmir Karaburun'a 46.23 kilometre mesafede gerçekleşti.Depremin derinliği ise 11.01 kilometre olarak kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/afad-duyurdu-bingolde-33-buyuklugunde-deprem-1088641411.html
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AFAD duyurdu: İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem
15:07 01.10.2024 (güncellendi: 15:19 01.10.2024)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 14:49'da gerçekleşen depremin derinliği 11.01 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan deprem açıklaması geldi. Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Saat 14:49'daki deprem, İzmir Karaburun'a 46.23 kilometre mesafede gerçekleşti.
Depremin derinliği ise 11.01 kilometre olarak kaydedildi.