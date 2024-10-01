https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/afad-duyurdu-izmirde-4-buyuklugunde-deprem-1088659040.html

AFAD duyurdu: İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 14:49'da gerçekleşen depremin derinliği 11.01... 01.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-01T15:07+0300

2024-10-01T15:07+0300

2024-10-01T15:19+0300

türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

izmir

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan deprem açıklaması geldi. Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Saat 14:49'daki deprem, İzmir Karaburun'a 46.23 kilometre mesafede gerçekleşti.Depremin derinliği ise 11.01 kilometre olarak kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/afad-duyurdu-bingolde-33-buyuklugunde-deprem-1088641411.html

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