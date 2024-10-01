https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/afad-duyurdu-bingolde-33-buyuklugunde-deprem-1088641411.html

AFAD duyurdu: Bingöl'de 3.3 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Bingöl'de 3.3 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Bingöl'de 3.3 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. "En son deprem nerede, ne zaman oldu" sorularının yanıtları araştırılırken AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremleri paylaşıyor.

2024-10-01T10:17+0300

2024-10-01T10:17+0300

2024-10-01T10:17+0300

türkiye

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

naci görür

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088641254_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7fe15869ad836bf4903a16e2df07da95.jpg

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Bingöl'de 3.3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Saat 08:04'te meydana gelen depremin derinliği 18.62 kilometre olarak ölçüldü. "En son deprem nerede, ne zaman oldu, az önce deprem mi oldu" sorularının yanıtları için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi kontrol ediliyor. Prof. Dr. Naci Görür'den Karlıova uyarısıProf. Dr. Naci Görür, Bingöl-Karlıova-Erzincan arasında 7 ve üzeri büyüklüğünde depremin olabileceğine dikkat çekmişti. Görür, "“Erzincan ile Bingöl’ün Karlıova ilçesi arasında kalıyor. Deprem üretti üretecek. Çok uzak zamanda değil. Olursa 7’nin üzerinde deprem olur ve aynı zamanda çok yıkıcı olur” diye konuşmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/depremden-zarar-goren-iki-ulke-bulustu-turkiye---japonya-arasinda-afet-yonetimi-semineri-duzenlendi-1088618747.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), naci görür