https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/afad-duyurdu-bingolde-33-buyuklugunde-deprem-1088641411.html
AFAD duyurdu: Bingöl'de 3.3 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Bingöl'de 3.3 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Bingöl'de 3.3 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. "En son deprem nerede, ne zaman oldu" sorularının yanıtları araştırılırken AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremleri paylaşıyor.
2024-10-01T10:17+0300
2024-10-01T10:17+0300
2024-10-01T10:17+0300
türkiye
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
naci görür
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Bingöl'de 3.3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Saat 08:04'te meydana gelen depremin derinliği 18.62 kilometre olarak ölçüldü. "En son deprem nerede, ne zaman oldu, az önce deprem mi oldu" sorularının yanıtları için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi kontrol ediliyor. Prof. Dr. Naci Görür'den Karlıova uyarısıProf. Dr. Naci Görür, Bingöl-Karlıova-Erzincan arasında 7 ve üzeri büyüklüğünde depremin olabileceğine dikkat çekmişti. Görür, "“Erzincan ile Bingöl’ün Karlıova ilçesi arasında kalıyor. Deprem üretti üretecek. Çok uzak zamanda değil. Olursa 7’nin üzerinde deprem olur ve aynı zamanda çok yıkıcı olur” diye konuşmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/depremden-zarar-goren-iki-ulke-bulustu-turkiye---japonya-arasinda-afet-yonetimi-semineri-duzenlendi-1088618747.html
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deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), naci görür
deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), naci görür
AFAD duyurdu: Bingöl'de 3.3 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Bingöl'de 3.3 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Yer bilimciler, özellikle Karlıova için uyarılarda bulunuyordu. "En son deprem nerede, ne zaman oldu" sorularının yanıtları araştırılırken AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremleri paylaşıyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Bingöl'de 3.3 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Saat 08:04'te meydana gelen depremin derinliği 18.62 kilometre olarak ölçüldü. "En son deprem nerede, ne zaman oldu, az önce deprem mi oldu" sorularının yanıtları için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi kontrol ediliyor.
Prof. Dr. Naci Görür'den Karlıova uyarısı
Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl-Karlıova-Erzincan arasında 7 ve üzeri büyüklüğünde depremin olabileceğine dikkat çekmişti. Görür, "“Erzincan ile Bingöl’ün Karlıova ilçesi arasında kalıyor. Deprem üretti üretecek. Çok uzak zamanda değil. Olursa 7’nin üzerinde deprem olur ve aynı zamanda çok yıkıcı olur” diye konuşmuştu.