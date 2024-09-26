https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/adalet-bakani-tunc-son-asamaya-geldik-diyerek-duyurdu-adalet-duygusunu-daha-da-guclendirecek-1088483919.html
Adalet Bakanı Tunç, 'son aşamaya geldik' diyerek duyurdu: 'Adalet duygusunu daha da güçlendirecek'
Adalet Bakanı Tunç, 'son aşamaya geldik' diyerek duyurdu: 'Adalet duygusunu daha da güçlendirecek'
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, büyük bir emeğin ürünü olduğu söylediği Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-26T21:04+0300
2024-09-26T21:04+0300
2024-09-26T21:04+0300
politika
adalet bakanlığı
adalet bakanı
yılmaz tunç
türkiye yüzyılı
yargı reformu strateji belgesi
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "http://yargireformu.adalet.gov.tr" üzerinden yargı mensupları, avukatlar, akademisyenler, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri başta olmak üzere toplumun geniş kesimlerinin önerilerinin alındığını ifade etti. Bu doğrultuda vatandaşlardan gelen 45 bin görüşün tek tek incelendiğini belirten Tunç, "Büyük bir emeğin ürünü olan Türkiye Yüzyılı'nın Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin tamamlanmasında son aşamaya geldik" dedi.Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen, öngörülebilir adalet sistemi vizyonuyla hazırladıklarını belirterek, şu cümleleri kaydetti:
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adalet bakanlığı, adalet bakanı, yılmaz tunç, türkiye yüzyılı, yargı reformu strateji belgesi
adalet bakanlığı, adalet bakanı, yılmaz tunç, türkiye yüzyılı, yargı reformu strateji belgesi
Adalet Bakanı Tunç, 'son aşamaya geldik' diyerek duyurdu: 'Adalet duygusunu daha da güçlendirecek'
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, büyük bir emeğin ürünü olduğu söylediği Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin tamamlanmasında son aşamaya geldiklerini belirterek söz konusu bu belgenin toplumumdaki adalet duygusunu daha da güçlendireceğini vurguladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "http://yargireformu.adalet.gov.tr" üzerinden yargı mensupları, avukatlar, akademisyenler, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri başta olmak üzere toplumun geniş kesimlerinin önerilerinin alındığını ifade etti.
Bu doğrultuda vatandaşlardan gelen 45 bin görüşün tek tek incelendiğini belirten Tunç, "Büyük bir emeğin ürünü olan Türkiye Yüzyılı'nın Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin tamamlanmasında son aşamaya geldik" dedi.
Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen, öngörülebilir adalet sistemi vizyonuyla hazırladıklarını belirterek, şu cümleleri kaydetti:
Toplumumuzda adalet duygusunu daha da güçlendirecek Yargı Reformu Strateji Belgemizde, adaletin gecikmeksizin tecellisine destek olacak, kamu vicdanında rahatsızlık oluşturan olumsuz durumların önüne geçecek, ceza adalet sisteminin etkinliğini daha da artıracak, hukuk ve idari yargılama süreçlerini sadeleştirecek somut adımları ortaya koyacağız. Belgemizde yer alan hedef ve faaliyetleri birer birer hayata geçirmek için gece gündüz demeden kesintisiz bir şekilde çalışacağız.