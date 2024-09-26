https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/adalet-bakani-tunc-son-asamaya-geldik-diyerek-duyurdu-adalet-duygusunu-daha-da-guclendirecek-1088483919.html

Adalet Bakanı Tunç, 'son aşamaya geldik' diyerek duyurdu: 'Adalet duygusunu daha da güçlendirecek'

Adalet Bakanı Tunç, 'son aşamaya geldik' diyerek duyurdu: 'Adalet duygusunu daha da güçlendirecek'

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, büyük bir emeğin ürünü olduğu söylediği Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin... 26.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-26T21:04+0300

2024-09-26T21:04+0300

2024-09-26T21:04+0300

politika

adalet bakanlığı

adalet bakanı

yılmaz tunç

türkiye yüzyılı

yargı reformu strateji belgesi

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "http://yargireformu.adalet.gov.tr" üzerinden yargı mensupları, avukatlar, akademisyenler, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri başta olmak üzere toplumun geniş kesimlerinin önerilerinin alındığını ifade etti. Bu doğrultuda vatandaşlardan gelen 45 bin görüşün tek tek incelendiğini belirten Tunç, "Büyük bir emeğin ürünü olan Türkiye Yüzyılı'nın Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin tamamlanmasında son aşamaya geldik" dedi.Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen, öngörülebilir adalet sistemi vizyonuyla hazırladıklarını belirterek, şu cümleleri kaydetti:

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adalet bakanlığı, adalet bakanı, yılmaz tunç, türkiye yüzyılı, yargı reformu strateji belgesi