https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/israil-ordusu-lubnana-askeri-araclarla-ilerliyor-1088630978.html

İsrail ordusu, Lübnan'a kara harekatına başladı

İsrail ordusu, Lübnan'a kara harekatına başladı

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu topçu atışlarıyla bombalamaya başladığı Lübnan'ın güneyine tanklarla ilerlemeye başladı. 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T22:21+0300

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İsrail askeri araçlarının kara saldırıları çerçevesinde Lübnan sınırına ilerlediği belirtildi.İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Mercayun Ovası, Ebl el-Saki, Hiyam ve Kefr Kila bölgelerine top atışı ile saldırı düzenledi. Sputnik Arabic'in haberine göre saldırı sonrası çok sayıda İsrail askeri aracının güney Lübnan sınırına doğru ilerlediği belirtildi.Al Arabiya'ya göre İsrail ordusu, Lübnan güneyinde bulunan Al-Laylaki, Haret Hreik ve Burj Al-Barajneh'deki bina sakinlerini tahliye etmeye çağırdı. Görgü tanıkları, İsrail’e ait savaş uçaklarının bölgede uçuş gerçekleştirdiğini ve işaret fişekleri attığını ifade etti.NBC News'in haberine göre İsrail, Lübnan topraklarında özel kuvvetlerinin katılımıyla küçük çaplı keşif operasyonlarına başladı. Haberde İsrail ordusunun yaklaşık 5 tugay konuşlandırdığı, ancak bunların tamamının Lübnan sınırını geçmesinin beklenmediği kaydedildi.Lübnan ordusu ise İsrail sınırına yakın noktalardaki pozisyonlarını bırakarak sınırdan birkaç kilometre geriye çekildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/israil-ordusu-lubnan-sinirindaki-bazi-sehirleri-askeri-yasak-bolge-ilan-etti-1088629866.html

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