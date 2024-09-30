https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/zonguldakta-yarin-egitime-ara-verildi-1088629465.html

İki ilde eğitime ara verildi: Yağışlar ne zaman sona erecek?

İki ilde eğitime ara verildi: Yağışlar ne zaman sona erecek?

Sputnik Türkiye

Zonguldak Valiliği salı günü için hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiğini, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacağını duyurdu... 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T21:08+0300

2024-09-30T21:08+0300

2024-09-30T21:27+0300

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bartın valiliği

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla yağış uyarısında bulunduğu 21 il arasında yer alan Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları okulların tatil edilmesine neden oldu. Zonguldak Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre kent genelindeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında 1 Ekim Salı günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.Ayrıca belirtilen tarihte engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacak.Sarı kod verilmiştiSarı kod verilen bir diğer il Bartın'da da okulların 1 gün tatil edildiği açıklandı. Bartın Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelindeki olumsuz hava şartları göz önüne alınarak 01.10.2024 Salı günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarımızda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 01.10.2024 tarihinde 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" ifadeleri yer aldı.Son durum nedir?Bartın'da akşam saatleriyle birlikte başlayan sağanak yağış zaman zaman şiddetini arttırırken, yollarda su birikintileri oluştu. Taşma ve sel ihtimaline karşı Bartın Irmağı'nın kontrol edilerek, su seviyesi hakkında ilgili birimlere bilgi verildiği belirtildi.Yağışlar ne zamana kadar devam edecek?Bu gece yarısından sonra şiddetleneceği tahmin edilen yağışların salı gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sarı kodla yapılan sağanak yağış uyarısında yer alan iller şöyle sıralanmıştı:Sakarya, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Ankara, Konya, Kırıkkale, Çankırı, Aksaray, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/meb-30-bin-temizlik-personeli-daha-okullarimiza-tahsis-edildi-1088623138.html

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