https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/meb-30-bin-temizlik-personeli-daha-okullarimiza-tahsis-edildi-1088623138.html

MEB: 30 bin temizlik personeli daha okullarımıza tahsis edildi

MEB: 30 bin temizlik personeli daha okullarımıza tahsis edildi

Sputnik Türkiye

MEB, "Toplum yararına program kapsamında 30 bin temizlik personeli daha okullarımıza tahsis edilmiştir" açıklamasında bulundu. 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T17:14+0300

2024-09-30T17:14+0300

2024-09-30T17:31+0300

türkiye

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

temizlik

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MEB, okulların temizliği için 30 bin ek personel tahsis edildiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, bakanlığa bağlı 60 bin 487 okulun temizlik malzemesi tedarikinin bakanlık tarafından yapıldığı vurgulanarak, okullarda görevli temizlik personeli sayısının önceki yıllara göre 110 binden 143 bin 355'e çıkarıldığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/mansur-yavas-keciorende-bir-okulu-temizlerken-yetkililer-disari-cikardi-2-kati-temizledik-1-kat-pis-1088599336.html

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meb, milli eğitim bakanlığı (meb), temizlik