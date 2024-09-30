https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/meb-30-bin-temizlik-personeli-daha-okullarimiza-tahsis-edildi-1088623138.html
MEB: 30 bin temizlik personeli daha okullarımıza tahsis edildi
MEB: 30 bin temizlik personeli daha okullarımıza tahsis edildi
Sputnik Türkiye
MEB, "Toplum yararına program kapsamında 30 bin temizlik personeli daha okullarımıza tahsis edilmiştir" açıklamasında bulundu. 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T17:14+0300
2024-09-30T17:14+0300
2024-09-30T17:31+0300
türkiye
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
temizlik
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MEB, okulların temizliği için 30 bin ek personel tahsis edildiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, bakanlığa bağlı 60 bin 487 okulun temizlik malzemesi tedarikinin bakanlık tarafından yapıldığı vurgulanarak, okullarda görevli temizlik personeli sayısının önceki yıllara göre 110 binden 143 bin 355'e çıkarıldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/mansur-yavas-keciorende-bir-okulu-temizlerken-yetkililer-disari-cikardi-2-kati-temizledik-1-kat-pis-1088599336.html
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meb, milli eğitim bakanlığı (meb), temizlik
meb, milli eğitim bakanlığı (meb), temizlik
MEB: 30 bin temizlik personeli daha okullarımıza tahsis edildi
17:14 30.09.2024 (güncellendi: 17:31 30.09.2024)
MEB, "Toplum yararına program kapsamında 30 bin temizlik personeli daha okullarımıza tahsis edilmiştir" açıklamasında bulundu.
MEB, okulların temizliği için 30 bin ek personel tahsis edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bakanlığa bağlı 60 bin 487 okulun temizlik malzemesi tedarikinin bakanlık tarafından yapıldığı vurgulanarak, okullarda görevli temizlik personeli sayısının önceki yıllara göre 110 binden 143 bin 355'e çıkarıldığı belirtildi.