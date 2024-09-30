https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/yolcu-otobusu-bir-anda-alev-topuna-dondu-yolcular-kendilerini-zor-disari-atti-1088605829.html

Yolcu otobüsü bir anda alev topuna döndü, yolcular kendilerini zor dışarı attı

Yolcu otobüsü bir anda alev topuna döndü, yolcular kendilerini zor dışarı attı

Sputnik Türkiye

Bursa'da seyir halindeki otobüsün bir anda motor kısmı yanmaya başladı. Otobüs bir anda alevler içinde kalırken yolcular tahliye edildi. 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T12:05+0300

2024-09-30T12:05+0300

2024-09-30T12:06+0300

türkiye

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inegöl

yolcu otobüsü

yangın

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Bursa İnegöl'den İstanbul'a yolcu taşıyan sürücü Erkan S. Yönetimindeki 16 PC 787 plakalı İnegöl Seyahat'e ait yolcu otobüsü Kestel'in Ümitalan mevkiinde motor kısmından yanmaya başladı. Sürücü aracı yol kenarına çekip yolcuları hemen tahliye etti. O sırada otobüs cayır cayır yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdüler. Araç yangınıyla ilgili tahkikat başlatılırken, yolcular diğer otobüsle taşındı. Otobüsün alev topuna döndüğü anlar ise kameraya anbean yansıdı.

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