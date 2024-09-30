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Bilirkişi raporu 13 kişinin öldüğü kazanın sebebini ortaya koydu: Yağışlı havada 108 km hız felaketi getirmiş
Bilirkişi raporu 13 kişinin öldüğü kazanın sebebini ortaya koydu: Yağışlı havada 108 km hız felaketi getirmiş
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Mersin'de 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 34 kişinin yaralandığı trafik kazasında otobüs şoförünün 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T11:28+0300
2024-09-30T11:28+0300
türkiye
mersin
otobüs kazası
hız limiti
hız sınırı
otobüs şöförü
yolcu otobüsü
bilirkişi raporu
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Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkiinde 26 Mayıs'ta meydana gelen kazaya ilişkin Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.Şoför için 'bilinçli taksirle' 22.5 yıla hapis cezası istendiStar Diyarbakır firmasına ait Ali G. idaresindeki yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarpmış, ardından aynı bölgede bir kaza daha meydana gelmişti. İlk kazada 13 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi yaralanmış, diğer kazada da 6 kişi yaralanmıştı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan otobüs sürücüsü Ali G. tutuklanmıştı.Otobüs şoförü tutuklu sanık Ali G. hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Tarsus 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.Tek asli kusurlu şoför tespitiİddianamede, olay yeri inceleme, kaza tespit ve görüntü inceleme tutanakları, adli tıp raporları, müşteki beyanları, şüpheli ifadesi ve takograf (hızölçer) raporu yer aldı.Bilirkişi heyetinin hazırladığı rapora da yer verilen iddianamede, olay yerinde yapılan inceleme, hava koşulları, trafik seyri ve kazanın meydana gelme durumu dikkate alınarak "yolun ve havanın gerektirdiği hız şartlarına uymadığı" gerekçesiyle kazada 'tek ve asli kusurlu' tarafın otobüs şoförü Ali G. olduğu belirtildi.İddianamede, otobüste teknik ve işlevsel anlamda eksiklik olup olmadığıyla ilgili inceleme başlatılması için görevlendirilen bilirkişi heyetinin raporuna göre de araçta lastik dahil mekanik ve elektrik kaynaklı arıza tespit edilemediği bildirildi.Kaza anında hızı 108 km Otobüs şoförünün koşullara uygun hareket etmediği anlatılan iddianamede, şu tespitlere yer verildi: "Bilirkişi heyeti tarafından dosyaya ibraz edilen kazanın sebebine ilişkin kati rapora göre, otobüs şoförü Ali G'nin 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 52/1-B maddesinde düzenlenen 'Sürücüler, hızlarını kullandıkları aracın yük ve teknik özelligine görüş, yol, hava ve trafik şartlarına uydurmak zorundadırlar' kuralını ihlal etmiş olması nedeniyle kazanın gerçekleştiği bildirilmiştir. El konulan takograf verisine göre, kaza anında otobüs hızının saatte 108 kilometre olarak belirlenmiştir."İddianamede, kazanın meydana geliş durumuyla ilgili tüm koşulların titizlikle incelendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:"Şüphelinin havanın yağışlı olması, 108 kilometre hızla seyreden otobüsün kayıp kontrolden çıkabileceğini öngörmesine rağmen tedbirsizlik, dikkatsizlik, meslek ve sanatta acemilik, emir ve kurallara riayetsizlik göstererek, öngördüğü bu neticenin gerçekleşmeyeceğini düşünüp aracın hızını hava ve yol koşullarına düşürmediği belirlenmiştir. Dosya kapsamında şüpheli Ali G'nin 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek' suretiyle üzerine atılı suçu işlediğine dair kamu davası açılması için yeterli şüphe oluştuğu anlaşılmıştır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/mersin-adana-yolunda-zincirleme-kaza-cok-sayida-can-kaybi-var-1084220901.html
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mersin, otobüs kazası, hız limiti, hız sınırı, otobüs şöförü, yolcu otobüsü, bilirkişi raporu
mersin, otobüs kazası, hız limiti, hız sınırı, otobüs şöförü, yolcu otobüsü, bilirkişi raporu

Bilirkişi raporu 13 kişinin öldüğü kazanın sebebini ortaya koydu: Yağışlı havada 108 km hız felaketi getirmiş

11:28 30.09.2024
© İHA / ERSOY YALÇIN-AW213957Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 kişinin hayatını kaybettiği zincirleme kaza
Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 kişinin hayatını kaybettiği zincirleme kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2024
© İHA / ERSOY YALÇIN-AW213957
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Mersin'de 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 34 kişinin yaralandığı trafik kazasında otobüs şoförünün 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan bilirkişi raporu ise kaza sırasında havanın yağışlı olmasına rağmen şoförün 108 km hızla gittiğini ortaya koydu.
Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkiinde 26 Mayıs'ta meydana gelen kazaya ilişkin Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

Şoför için 'bilinçli taksirle' 22.5 yıla hapis cezası istendi

Star Diyarbakır firmasına ait Ali G. idaresindeki yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarpmış, ardından aynı bölgede bir kaza daha meydana gelmişti. İlk kazada 13 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi yaralanmış, diğer kazada da 6 kişi yaralanmıştı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan otobüs sürücüsü Ali G. tutuklanmıştı.
Otobüs şoförü tutuklu sanık Ali G. hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Tarsus 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Tek asli kusurlu şoför tespiti

İddianamede, olay yeri inceleme, kaza tespit ve görüntü inceleme tutanakları, adli tıp raporları, müşteki beyanları, şüpheli ifadesi ve takograf (hızölçer) raporu yer aldı.
Bilirkişi heyetinin hazırladığı rapora da yer verilen iddianamede, olay yerinde yapılan inceleme, hava koşulları, trafik seyri ve kazanın meydana gelme durumu dikkate alınarak "yolun ve havanın gerektirdiği hız şartlarına uymadığı" gerekçesiyle kazada 'tek ve asli kusurlu' tarafın otobüs şoförü Ali G. olduğu belirtildi.
İddianamede, otobüste teknik ve işlevsel anlamda eksiklik olup olmadığıyla ilgili inceleme başlatılması için görevlendirilen bilirkişi heyetinin raporuna göre de araçta lastik dahil mekanik ve elektrik kaynaklı arıza tespit edilemediği bildirildi.

Kaza anında hızı 108 km

Otobüs şoförünün koşullara uygun hareket etmediği anlatılan iddianamede, şu tespitlere yer verildi: "Bilirkişi heyeti tarafından dosyaya ibraz edilen kazanın sebebine ilişkin kati rapora göre, otobüs şoförü Ali G'nin 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 52/1-B maddesinde düzenlenen 'Sürücüler, hızlarını kullandıkları aracın yük ve teknik özelligine görüş, yol, hava ve trafik şartlarına uydurmak zorundadırlar' kuralını ihlal etmiş olması nedeniyle kazanın gerçekleştiği bildirilmiştir. El konulan takograf verisine göre, kaza anında otobüs hızının saatte 108 kilometre olarak belirlenmiştir."
İddianamede, kazanın meydana geliş durumuyla ilgili tüm koşulların titizlikle incelendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Şüphelinin havanın yağışlı olması, 108 kilometre hızla seyreden otobüsün kayıp kontrolden çıkabileceğini öngörmesine rağmen tedbirsizlik, dikkatsizlik, meslek ve sanatta acemilik, emir ve kurallara riayetsizlik göstererek, öngördüğü bu neticenin gerçekleşmeyeceğini düşünüp aracın hızını hava ve yol koşullarına düşürmediği belirlenmiştir. Dosya kapsamında şüpheli Ali G'nin 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek' suretiyle üzerine atılı suçu işlediğine dair kamu davası açılması için yeterli şüphe oluştuğu anlaşılmıştır."
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Yenice mevkisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2024
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Mersin'deki kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı: '3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir'
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