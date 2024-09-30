'Yazar Elif Çakır yanlışlıkla gözaltına alındı' iddiasıyla ilgili Emniyet'ten açıklama

"Aynı gün otel görevlisinin Elif Çakır I. isimli şahsın otele giriş yaptığını bildirmesi üzerine ekip otele giderek tekrar UYAP sorgusunun aktif olup olmadığını kontrol ettiğinde, aktif olmaması üzerine otel görevlisinden Elif Çakır I. isimli şahsın resepsiyona inmesi istenilmiştir. Resepsiyona inen şahsın ibraz ettiği kimliğe göre Elif Çakır olduğu, otel görevlilerinin yanlış veri girişi yapmış olabileceği değerlendirildiğinden ve UYAP sorgu sisteminin arızalı olduğundan otelde şahsın UYAP sorgulaması yapılamamış, Elif Çakır şube müdürlüğümüze davet edilmiştir.

Şahısla ilgili birim olan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne geçilmiş, şubede yapılan araştırmada Elif Çakır'ın aranan Elif Çakır I. olmadığının tespit edilmesi üzerine şahsa otel görevlilerince veri girişinin yanlış yapıldığı anlatılmış ve personellerimizce gerekli nezaket çerçevesinde davranılarak konunun gerçekliği ortaya çıkıncaya kadar otelden alınıp şubemizden ayrılışı tahmini 20 dakika sürmüştür. Basın ve yayın organlarınca iddia edildiği gibi şahıs hakkında herhangi bir gözaltı işlemi olmamıştır. Otel görevlilerince yanlış veri girişi yapıldığı için bahse konu otel hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır."