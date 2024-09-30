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'Yazar Elif Çakır yanlışlıkla gözaltına alındı' iddiasıyla ilgili Emniyet'ten açıklama
'Yazar Elif Çakır yanlışlıkla gözaltına alındı' iddiasıyla ilgili Emniyet'ten açıklama
Sputnik Türkiye
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü gazeteci yazar Elif Çakır'ın kentte bir otelde yanlışlıkla gözaltına alındığı iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Çakır'ın... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T01:19+0300
2024-09-30T01:23+0300
türkiye
elif çakır
gözaltı
tutuklanma
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nden bazı basın yayın organlarında, Bursa'da otelde kalan gazeteci yazar Elif Çakır'ın 'yanlışlıkla gözaltına alındığı' iddialarına yer verildiği hatırlatıldı.Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Genel Bilgi Toplama Büro Amirliği alarm sistemine kentteki bir otele "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçu gibi 3 ayrı olaydan aranan Elif Çakır I'nın giriş yaptığı bilgisinin düşmesi üzerine bir ekibin adrese gittiği ifade edildi. Otel görevlilerinden bu kişinin geçici olarak tesisten ayrıldığı bilgisi verildi. Açıklamada, resepsiyona iletişim bilgisi bırakan ekibin, Elif Çakır I. geri döndüğünde kendilerine bilgi vermelerini isteyerek otelden ayrıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
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elif çakır, gözaltı, tutuklanma, tutuklama
elif çakır, gözaltı, tutuklanma, tutuklama

'Yazar Elif Çakır yanlışlıkla gözaltına alındı' iddiasıyla ilgili Emniyet'ten açıklama

01:19 30.09.2024 (güncellendi: 01:23 30.09.2024)
© İHA / İBRAHİM YETKİNolay yeri - polis -
olay yeri - polis - - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2024
© İHA / İBRAHİM YETKİN
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü gazeteci yazar Elif Çakır'ın kentte bir otelde yanlışlıkla gözaltına alındığı iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Çakır'ın hakkında arama kararı bulunan başka bir kişiyle isim benzerliğinden dolayı emniyet müdürlüğüne davet edildiği ve bir gözaltına almanın söz konusu olmadığı ifade edildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nden bazı basın yayın organlarında, Bursa'da otelde kalan gazeteci yazar Elif Çakır'ın 'yanlışlıkla gözaltına alındığı' iddialarına yer verildiği hatırlatıldı.
Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Genel Bilgi Toplama Büro Amirliği alarm sistemine kentteki bir otele "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçu gibi 3 ayrı olaydan aranan Elif Çakır I'nın giriş yaptığı bilgisinin düşmesi üzerine bir ekibin adrese gittiği ifade edildi.
Otel görevlilerinden bu kişinin geçici olarak tesisten ayrıldığı bilgisi verildi.
Açıklamada, resepsiyona iletişim bilgisi bırakan ekibin, Elif Çakır I. geri döndüğünde kendilerine bilgi vermelerini isteyerek otelden ayrıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı gün otel görevlisinin Elif Çakır I. isimli şahsın otele giriş yaptığını bildirmesi üzerine ekip otele giderek tekrar UYAP sorgusunun aktif olup olmadığını kontrol ettiğinde, aktif olmaması üzerine otel görevlisinden Elif Çakır I. isimli şahsın resepsiyona inmesi istenilmiştir. Resepsiyona inen şahsın ibraz ettiği kimliğe göre Elif Çakır olduğu, otel görevlilerinin yanlış veri girişi yapmış olabileceği değerlendirildiğinden ve UYAP sorgu sisteminin arızalı olduğundan otelde şahsın UYAP sorgulaması yapılamamış, Elif Çakır şube müdürlüğümüze davet edilmiştir.

Şahısla ilgili birim olan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne geçilmiş, şubede yapılan araştırmada Elif Çakır'ın aranan Elif Çakır I. olmadığının tespit edilmesi üzerine şahsa otel görevlilerince veri girişinin yanlış yapıldığı anlatılmış ve personellerimizce gerekli nezaket çerçevesinde davranılarak konunun gerçekliği ortaya çıkıncaya kadar otelden alınıp şubemizden ayrılışı tahmini 20 dakika sürmüştür. Basın ve yayın organlarınca iddia edildiği gibi şahıs hakkında herhangi bir gözaltı işlemi olmamıştır. Otel görevlilerince yanlış veri girişi yapıldığı için bahse konu otel hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır."

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