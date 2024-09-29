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Valilik açıkladı: Şırnak'ta 14 bölge geçici güvenlik bölgesi ilan edildi
Valilik açıkladı: Şırnak'ta 14 bölge geçici güvenlik bölgesi ilan edildi
Sputnik Türkiye
Şırnak Valiliği güvenlik nedeniyle kentte 14 bölgenin 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu. 29.09.2024, Sputnik Türkiye
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Şırnak Valiliği kent merkezi ve ilçelerdeki 14 bölgeyi 29 Eylül-13 Ekim tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan etti.Valilikten yapılan açıklamada, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden geçici özel güvenlik bölgesinin ilan edildiği belirtildi.Açıklanan bölgelere can ve mal güvenliği açısından girişlerin yasaklandığı bildirilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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Valilik açıkladı: Şırnak'ta 14 bölge geçici güvenlik bölgesi ilan edildi

23:12 29.09.2024 (güncellendi: 23:14 29.09.2024)
© İHA / MİKAİL ŞANŞırnak Valiliği
Şırnak Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2024
© İHA / MİKAİL ŞAN
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Şırnak Valiliği güvenlik nedeniyle kentte 14 bölgenin 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu.
Şırnak Valiliği kent merkezi ve ilçelerdeki 14 bölgeyi 29 Eylül-13 Ekim tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan etti.
Valilikten yapılan açıklamada, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden geçici özel güvenlik bölgesinin ilan edildiği belirtildi.
Açıklanan bölgelere can ve mal güvenliği açısından girişlerin yasaklandığı bildirilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden Şırnak ili merkez ilçesi sınırlarında bulunan Bestler Dereler bölgesi, Şırnak ili merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı bölgesi, Şırnak ili merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı bölgesi, Şırnak ili merkez ilçe, Silopi ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Kurt Dağı bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla, İncebeldağları, Faraşin bölgeleri, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Altındağları bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya bölgesi, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların mezkûr bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 29 Eylül (dâhil) 2024-13 Ekim (dâhil) 2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır.”

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