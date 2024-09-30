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Uzmanından 'sanal kart kullanın' uyarısı: İnternetten alışverişte kredi kart şifreleri tehlikede mi?
Uzmanından 'sanal kart kullanın' uyarısı: İnternetten alışverişte kredi kart şifreleri tehlikede mi?
Sputnik Türkiye
Kredi kartı ile internetten alışveriş yapanları, kullanıcı parolalarını tarayıcı üzerinden kaydedenleri tedirgin edecek gelişme yaşandı. Peki kredi kartları... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T09:42+0300
2024-09-30T09:42+0300
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kredi kartı
kredi kartı limiti
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internet dolandırıcılığı
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İnternet üzerinden kullanılan arama motorlarının birçoğu yüksek güvenlikli olsa da risk taşıyor. Zararlı yazılımlar kişilerin kredi kartı bilgilerini, şifrelerini ele geçirebiliyor.Milliyet'e konuşan Siber Güvenlik Uzmanı Emrullah Akdemir şu ifadeleri kullandı: “Bir bilgisayara veya telefona bulaşan stealler isimli zararlı yazılımların ilk amacı o bilgisayar üzerindeki tutulan kayıtlı parolaları alıp, saldırganlara iletmektir. Bunu da farklı yöntemlerle gerçekleştirebilirler."Arama motorlarındaki kayıtlı şifrelere dikkat çeken Akdemir, "Kayıtlı parolalar belleğinde tutulan parolalar güvenlik önlemleri geçilerek çekilebilir ve bu buluttaki bir sunucuya aktarılabilir" dedi.Kredi kartı bilgileri tehlikede mi?Uzman Akdemir, arama motorları ya da sitelerde kayıtlı tutulan kredi kartı numara ve şifrelerine karşı da uyardı.Kart güvenliği için ne yapılmalı?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/parolalar-calindi-e-devlet-ve-banka-sifreleri-icin-kritik-uyari-geldi-hemen-degistirin-1085786580.html
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internet, alışveriş, kredi kartı, kredi kartı limiti, banka kartı, internet dolandırıcılığı, şifre
internet, alışveriş, kredi kartı, kredi kartı limiti, banka kartı, internet dolandırıcılığı, şifre

Uzmanından 'sanal kart kullanın' uyarısı: İnternetten alışverişte kredi kart şifreleri tehlikede mi?

09:42 30.09.2024
© AAİnternetten alışveriş, kredi kartı, bilgisayar
İnternetten alışveriş, kredi kartı, bilgisayar - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2024
© AA
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Kredi kartı ile internetten alışveriş yapanları, kullanıcı parolalarını tarayıcı üzerinden kaydedenleri tedirgin edecek gelişme yaşandı. Peki kredi kartları için risk var mı?
İnternet üzerinden kullanılan arama motorlarının birçoğu yüksek güvenlikli olsa da risk taşıyor. Zararlı yazılımlar kişilerin kredi kartı bilgilerini, şifrelerini ele geçirebiliyor.
Milliyet'e konuşan Siber Güvenlik Uzmanı Emrullah Akdemir şu ifadeleri kullandı:
“Bir bilgisayara veya telefona bulaşan stealler isimli zararlı yazılımların ilk amacı o bilgisayar üzerindeki tutulan kayıtlı parolaları alıp, saldırganlara iletmektir. Bunu da farklı yöntemlerle gerçekleştirebilirler."
Arama motorlarındaki kayıtlı şifrelere dikkat çeken Akdemir, "Kayıtlı parolalar belleğinde tutulan parolalar güvenlik önlemleri geçilerek çekilebilir ve bu buluttaki bir sunucuya aktarılabilir" dedi.

Kredi kartı bilgileri tehlikede mi?

Uzman Akdemir, arama motorları ya da sitelerde kayıtlı tutulan kredi kartı numara ve şifrelerine karşı da uyardı.
"Bu çalınan kredi kartı bilgileri ile izin vermediğiniz harcamalar yapabilirler. Kaydettiğiniz kripto para, bankacılık şifreleriniz dahil tüm eriştikleri parolalar üzerinden bir mağduriyet oluşturabilirler. Kredi kartı bilgileriniz ele geçtiği durumda, saldırganlar doğrudan çekime izin veren uygulamalar üzerinden bu paraları farklı kripto varlıklara çevirerek, izini kaybettirme yoluna gidiyor. Eriştikleri bankacılık ekranlarınızda sizler üzerine kredi başvurusunda bulunarak, bankanın sizler için ayırdığı kredi limitlerini de hızlı bir şekilde tüketiyorlar."

Kart güvenliği için ne yapılmalı?

"Bunun için en önemli alınması gereken önlemlerden bir tanesi, vatandaşların kesinlikle sanal kredi kartı özelliğini öğrenmesi ve uygulamasıdır. Alışveriş yaparken gerekmediği müddetçe yurt dışı alışverişlere kredi kartlarınızı kapatmalısınız. Sanal kartınıza sadece harcama yapacağınız miktar kadar para aktararak, internet alışverişlerinde kesinlikle sanal kart dışında bir kredi kartı kullanmamalısınız. Düzenli olarak yaptığınız harcama yerlerinde sanal kartınızı tanımlar ve düzenli harcama limiti kadar para ayırırsanız, mağduriyet risklerinizi olabildiğince azaltırsınız. E-ticaret, internet sağlayıcı vb. ödemelerde sanal kartınızı kaydederek, aylık giderleriniz kadar limit açtırabilirsiniz."
şifre - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
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Parolalar çalındı, e-Devlet ve banka şifreleri için kritik uyarı geldi: 'Hemen değiştirin'
12 Temmuz, 07:41
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