https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/uzmanindan-sanal-kart-kullanin-uyarisi-internetten-alisveriste-kredi-kart-sifreleri-tehlikede-mi-1088594822.html

Uzmanından 'sanal kart kullanın' uyarısı: İnternetten alışverişte kredi kart şifreleri tehlikede mi?

Uzmanından 'sanal kart kullanın' uyarısı: İnternetten alışverişte kredi kart şifreleri tehlikede mi?

Sputnik Türkiye

Kredi kartı ile internetten alışveriş yapanları, kullanıcı parolalarını tarayıcı üzerinden kaydedenleri tedirgin edecek gelişme yaşandı. Peki kredi kartları... 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T09:42+0300

2024-09-30T09:42+0300

2024-09-30T09:42+0300

türkiye

internet

alışveriş

kredi kartı

kredi kartı limiti

banka kartı

internet dolandırıcılığı

şifre

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İnternet üzerinden kullanılan arama motorlarının birçoğu yüksek güvenlikli olsa da risk taşıyor. Zararlı yazılımlar kişilerin kredi kartı bilgilerini, şifrelerini ele geçirebiliyor.Milliyet'e konuşan Siber Güvenlik Uzmanı Emrullah Akdemir şu ifadeleri kullandı: “Bir bilgisayara veya telefona bulaşan stealler isimli zararlı yazılımların ilk amacı o bilgisayar üzerindeki tutulan kayıtlı parolaları alıp, saldırganlara iletmektir. Bunu da farklı yöntemlerle gerçekleştirebilirler."Arama motorlarındaki kayıtlı şifrelere dikkat çeken Akdemir, "Kayıtlı parolalar belleğinde tutulan parolalar güvenlik önlemleri geçilerek çekilebilir ve bu buluttaki bir sunucuya aktarılabilir" dedi.Kredi kartı bilgileri tehlikede mi?Uzman Akdemir, arama motorları ya da sitelerde kayıtlı tutulan kredi kartı numara ve şifrelerine karşı da uyardı.Kart güvenliği için ne yapılmalı?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/parolalar-calindi-e-devlet-ve-banka-sifreleri-icin-kritik-uyari-geldi-hemen-degistirin-1085786580.html

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internet, alışveriş, kredi kartı, kredi kartı limiti, banka kartı, internet dolandırıcılığı, şifre