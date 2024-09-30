https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/uyusturucu-kullanan-ogul-babasinin-verdigi-parayi-begenmeyip-saldirdi-baba-tufekle-karsilik-verdi-1088624080.html

Uyuşturucu kullanan oğul babasının verdiği parayı beğenmeyip saldırdı: Baba tüfekle karşılık verdi, 15 yıl hapis yatacak

Uyuşturucu kullanan oğul babasının verdiği parayı beğenmeyip saldırdı: Baba tüfekle karşılık verdi, 15 yıl hapis yatacak

Sputnik Türkiye

Adana'da bir ailenin uyuşturucu kullanan çocuğu, annesinin verdiği 200 lirayı beğenmedi. Bunun üzerine babasıyla tartışan ve eve zarar vermeye başlayan oğluna... 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T17:30+0300

2024-09-30T17:30+0300

2024-09-30T17:30+0300

türkiye

uyuşturucu

adana

baba

oğul

tüfek

ölüm

savcı

mahkeme

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, oğlunu av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa 'haksız tahrik altında alt soya karşı kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezası verildi.66 yaşındaki sanık Tamer E mahkemeye görüntülü bir şekilde katıldı. Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında sanığın, uyuşturucu almak için para isteyen, evin camlarına zarar veren ve hakarette bulunan oğluna av tüfeğiyle 2 el ateş ettiğini belirtti.'Bana satırla saldırdı'Tamer E'nin suçu tahrik altında işlediğini belirten savcı, sanığın 'haksız tahrik altında alt soya karşı kasten öldürme' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.Sanık ise savunmasında pişman olduğunu belirterek, "Oğlum uyuşturucu bağımlısıydı, bize şiddet uygulardı. Olay günü uyuşturucu almak için para istedi. Annesiyle gönderdiğim 200 lirayı beğenmeyince bana satırla saldırdı. Ben de korkutma amacıyla rastgele ateş ettim." dedi.Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, 'haksız tahrik altında alt soya karşı kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdığı Tamer E'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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uyuşturucu, adana, baba, oğul, tüfek, ölüm, savcı, mahkeme