https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/su-kuyusuna-dusen-inek-saatler-suren-calisma-sonucunda-kurtarildi-1088622764.html
Su kuyusuna düşen inek, saatler süren çalışma sonucunda kurtarıldı
Su kuyusuna düşen inek, saatler süren çalışma sonucunda kurtarıldı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Amur oblastında terk edilmiş bir su kuyusuna düşen inek, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın Amur ekiplerince saatler süren çalışma sonucunda... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T16:53+0300
2024-09-30T16:53+0300
2024-09-30T16:57+0300
yaşam
rusya acil durumlar bakanlığı
rusya acil durum bakanlığı
amur
su kuyusu
inek
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Amur oblastındaki bir köy yakınlarında terk edilmiş su kuyusuna düşen ineğin sesini yoldan geçenler duyarak Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın ekiplerine haber verdi. Özel ekipmanlarla saatlerce uğraşan ekipler, sonunda kuyuda sıkışan ineği kurtardı. Yorgunluktan ineğin ayakları üzerinde duramadığı görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/isparta-antalya-yolunda-yolcu-otobusu-sarampole-devrildi-8-yarali-1088616918.html
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rusya acil durumlar bakanlığı, rusya acil durum bakanlığı, amur, su kuyusu, inek
rusya acil durumlar bakanlığı, rusya acil durum bakanlığı, amur, su kuyusu, inek
Su kuyusuna düşen inek, saatler süren çalışma sonucunda kurtarıldı
16:53 30.09.2024 (güncellendi: 16:57 30.09.2024)
Rusya'nın Amur oblastında terk edilmiş bir su kuyusuna düşen inek, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın Amur ekiplerince saatler süren çalışma sonucunda kurtarıldı.
Amur oblastındaki bir köy yakınlarında terk edilmiş su kuyusuna düşen ineğin sesini yoldan geçenler duyarak Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın ekiplerine haber verdi. Özel ekipmanlarla saatlerce uğraşan ekipler, sonunda kuyuda sıkışan ineği kurtardı. Yorgunluktan ineğin ayakları üzerinde duramadığı görüldü.