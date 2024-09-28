https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/tbmm-baskani-kurtulmustan-nasrallah-aciklamasi-isgal-imha-ve-ilhak-politikasinin-vahim-bir-sonucu-1088561090.html

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Nasrallah açıklaması: 'İşgal, imha ve ilhak politikasının vahim bir sonucu'

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Nasrallah açıklaması: 'İşgal, imha ve ilhak politikasının vahim bir sonucu'

Sputnik Türkiye

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun bu saldırının talimatını BM Genel Kurulu... 28.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-28T18:25+0300

2024-09-28T18:25+0300

2024-09-28T18:25+0300

politika

tbmm

numan kurtulmuş

filistin

lübnan

hizbullah

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından düzenlenen saldırıda öldürülmesine ilişkin, "Soykırımcı Netanyahu'nun, bu saldırının talimatını BM Genel Kurulu ortamında vermesi, uluslararası güvenlik sisteminin çöktüğünün acı bir göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu.Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lübnanlı dini lider ve Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından suikastla hedef alınması, yalnızca Filistin halkına karşı değil, tüm bölge halklarına karşı yıllardır süregelen işgal, imha ve ilhak politikasının vahim bir sonucudur" ifadesini kullandı.Bu tür suikastların uluslararası hukuku yerle bir ettiğini ve bölgedeki kırılgan dengeyi daha da tehlikeye attığını görmezden gelip Netanyahu ve çetesini desteklemeye devam edenlerin de bundan sorumlu olduğunu ve hesap vereceklerini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/iran-lideri-pezeskiyan-nasrallahin-olduruldugu-saldirida-abdyi-sucladi-emrin-new-yorktan-verildigi-1088560589.html

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