https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/tbmm-baskani-kurtulmustan-nasrallah-aciklamasi-isgal-imha-ve-ilhak-politikasinin-vahim-bir-sonucu-1088561090.html
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Nasrallah açıklaması: 'İşgal, imha ve ilhak politikasının vahim bir sonucu'
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Nasrallah açıklaması: 'İşgal, imha ve ilhak politikasının vahim bir sonucu'
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun bu saldırının talimatını BM Genel Kurulu... 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T18:25+0300
2024-09-28T18:25+0300
2024-09-28T18:25+0300
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından düzenlenen saldırıda öldürülmesine ilişkin, "Soykırımcı Netanyahu'nun, bu saldırının talimatını BM Genel Kurulu ortamında vermesi, uluslararası güvenlik sisteminin çöktüğünün acı bir göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu.Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lübnanlı dini lider ve Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından suikastla hedef alınması, yalnızca Filistin halkına karşı değil, tüm bölge halklarına karşı yıllardır süregelen işgal, imha ve ilhak politikasının vahim bir sonucudur" ifadesini kullandı.Bu tür suikastların uluslararası hukuku yerle bir ettiğini ve bölgedeki kırılgan dengeyi daha da tehlikeye attığını görmezden gelip Netanyahu ve çetesini desteklemeye devam edenlerin de bundan sorumlu olduğunu ve hesap vereceklerini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/iran-lideri-pezeskiyan-nasrallahin-olduruldugu-saldirida-abdyi-sucladi-emrin-new-yorktan-verildigi-1088560589.html
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tbmm, numan kurtulmuş, filistin, lübnan, hizbullah
tbmm, numan kurtulmuş, filistin, lübnan, hizbullah
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Nasrallah açıklaması: 'İşgal, imha ve ilhak politikasının vahim bir sonucu'
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürüldüğü saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun bu saldırının talimatını BM Genel Kurulu ortamında vermesinin, uluslararası güvenlik sisteminin çöktüğünün acı bir göstergesi olduğunun altını çizdi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından düzenlenen saldırıda öldürülmesine ilişkin, "Soykırımcı Netanyahu'nun, bu saldırının talimatını BM Genel Kurulu ortamında vermesi, uluslararası güvenlik sisteminin çöktüğünün acı bir göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lübnanlı dini lider ve Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail tarafından suikastla hedef alınması, yalnızca Filistin halkına karşı değil, tüm bölge halklarına karşı yıllardır süregelen işgal, imha ve ilhak politikasının vahim bir sonucudur" ifadesini kullandı.
Bu tür suikastların uluslararası hukuku yerle bir ettiğini ve bölgedeki kırılgan dengeyi daha da tehlikeye attığını görmezden gelip Netanyahu ve çetesini desteklemeye devam edenlerin de bundan sorumlu olduğunu ve hesap vereceklerini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:
Soykırımcı Netanyahu'nun, bu saldırının talimatını Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ortamında vermesi ise uluslararası güvenlik sisteminin çöktüğünün acı bir göstergesidir.
İsrail hükümetinin soykırıma varan suçlarının hesabını vermemesinin oluşturduğu vahşi ve adaletsiz ortam, bölgedeki tüm halkların geleceğini tehdit etmektedir. Gazze'den Batı Şeria'ya, oradan tüm bölgeye uzanan direnişin arkasında Filistin halkının haklı talepleri vardır. Filistin halkının bağımsızlık arzusu gerçekleşene kadar direniş varlığını sürdürecektir.
Filistin davası uğruna canını veren tüm şehitleri, Hasan Nasrallah'ın şahsında bir kez daha rahmetle anarken Lübnan halkına ve tüm Filistin dostlarına başsağlığı diliyorum.