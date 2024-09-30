https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/isparta-antalya-yolunda-yolcu-otobusu-sarampole-devrildi-8-yarali-1088616918.html

Isparta-Antalya yolunda yolcu otobüsü şarampole devrildi: 8 yaralı

Isparta-Antalya yolunda yolcu otobüsü şarampole devrildi: 8 yaralı

Sputnik Türkiye

Isparta-Antalya kara yolunda tıra arkadan çarpan yolcu otobüsü şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre kaza sonucu 8 kişi yaralandı. 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T15:04+0300

2024-09-30T15:04+0300

2024-09-30T15:05+0300

türkiye

trafik kazası

yolcu otobüsü

tir

şarampol

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Kaza, Isparta-Antalya kara yolunun Burdur'un Bucak ilçesi Çobanpınar köyü mevkinde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan Temel B (45) idaresindeki yolcu otobüsü, önünde seyreden Bahri B (27) idaresindeki tırın dorsesine çarpıp şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüs şoförü dahil 8 kişi yaralandı.Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

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trafik kazası, yolcu otobüsü, tir, şarampol