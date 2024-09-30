https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/isparta-antalya-yolunda-yolcu-otobusu-sarampole-devrildi-8-yarali-1088616918.html
Isparta-Antalya yolunda yolcu otobüsü şarampole devrildi: 8 yaralı
Isparta-Antalya yolunda yolcu otobüsü şarampole devrildi: 8 yaralı
Sputnik Türkiye
Isparta-Antalya kara yolunda tıra arkadan çarpan yolcu otobüsü şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre kaza sonucu 8 kişi yaralandı. 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T15:04+0300
2024-09-30T15:04+0300
2024-09-30T15:05+0300
türkiye
trafik kazası
yolcu otobüsü
tir
şarampol
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Kaza, Isparta-Antalya kara yolunun Burdur'un Bucak ilçesi Çobanpınar köyü mevkinde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan Temel B (45) idaresindeki yolcu otobüsü, önünde seyreden Bahri B (27) idaresindeki tırın dorsesine çarpıp şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüs şoförü dahil 8 kişi yaralandı.Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/afaddan-23-sehre-sari-3-sehre-de-turuncu-kodlu-saganak-uyarisi-yapildi-1088616096.html
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trafik kazası, yolcu otobüsü, tir, şarampol
trafik kazası, yolcu otobüsü, tir, şarampol
Isparta-Antalya yolunda yolcu otobüsü şarampole devrildi: 8 yaralı
15:04 30.09.2024 (güncellendi: 15:05 30.09.2024)
Isparta-Antalya kara yolunda tıra arkadan çarpan yolcu otobüsü şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre kaza sonucu 8 kişi yaralandı.
Kaza, Isparta-Antalya kara yolunun Burdur'un Bucak ilçesi Çobanpınar köyü mevkinde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan Temel B (45) idaresindeki yolcu otobüsü, önünde seyreden Bahri B (27) idaresindeki tırın dorsesine çarpıp şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüs şoförü dahil 8 kişi yaralandı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.