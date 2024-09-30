https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/spor-salonunda-fenalasan-baspehlivan-hayatini-kaybetti-1088621523.html
Spor salonunda fenalaşan başpehlivan hayatını kaybetti
Spor salonunda fenalaşan başpehlivan hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Antalya’da spor salonunda antrenman yaptığı sırada fenalaşan ve arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Başpehlivan Ali Altun, doktorların tüm müdahalesine... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T16:45+0300
2024-09-30T16:45+0300
2024-09-30T16:45+0300
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başpehlivan
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Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde Döşemealtı Belediyespor güreşçilerinden Ali Altun, Konyaaltı ilçesinde bulunan bir spor salonunda antrenman yaptığı sırada fenalaştı.Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen ve arkadaşları tarafından bölgede bulunan özel bir hastaneye götürülen Altun, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ali Altun’un yarın Yeniköy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.Başkandan taziye mesajıÖte yandan Ali Altun’un hayatını kaybettiğini öğrenerek kaldırıldığı hastaneye giden Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Dal mesajında, “Belediye güreşçimiz, başpehlivan Ali Altun, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Başpehlivanımızın genç yaşta hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ali Altun’a Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınları başta olmak üzere güreş camiasına başsağlığı diliyorum” ifadesini kullandı.
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pehlivan, ali altun, başpehlivan
pehlivan, ali altun, başpehlivan
Spor salonunda fenalaşan başpehlivan hayatını kaybetti
Antalya’da spor salonunda antrenman yaptığı sırada fenalaşan ve arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Başpehlivan Ali Altun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde Döşemealtı Belediyespor güreşçilerinden Ali Altun, Konyaaltı ilçesinde bulunan bir spor salonunda antrenman yaptığı sırada fenalaştı.
Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen ve arkadaşları tarafından bölgede bulunan özel bir hastaneye götürülen Altun, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ali Altun’un yarın Yeniköy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
Öte yandan Ali Altun’un hayatını kaybettiğini öğrenerek kaldırıldığı hastaneye giden Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.
Dal mesajında, “Belediye güreşçimiz, başpehlivan Ali Altun, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Başpehlivanımızın genç yaşta hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ali Altun’a Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınları başta olmak üzere güreş camiasına başsağlığı diliyorum” ifadesini kullandı.