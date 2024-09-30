https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/spor-salonunda-fenalasan-baspehlivan-hayatini-kaybetti-1088621523.html

Spor salonunda fenalaşan başpehlivan hayatını kaybetti

Spor salonunda fenalaşan başpehlivan hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Antalya’da spor salonunda antrenman yaptığı sırada fenalaşan ve arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Başpehlivan Ali Altun, doktorların tüm müdahalesine... 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T16:45+0300

2024-09-30T16:45+0300

2024-09-30T16:45+0300

spor

pehlivan

ali altun

başpehlivan

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Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde Döşemealtı Belediyespor güreşçilerinden Ali Altun, Konyaaltı ilçesinde bulunan bir spor salonunda antrenman yaptığı sırada fenalaştı.Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen ve arkadaşları tarafından bölgede bulunan özel bir hastaneye götürülen Altun, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ali Altun’un yarın Yeniköy mezarlığına defnedileceği öğrenildi.Başkandan taziye mesajıÖte yandan Ali Altun’un hayatını kaybettiğini öğrenerek kaldırıldığı hastaneye giden Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Dal mesajında, “Belediye güreşçimiz, başpehlivan Ali Altun, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Başpehlivanımızın genç yaşta hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ali Altun’a Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınları başta olmak üzere güreş camiasına başsağlığı diliyorum” ifadesini kullandı.

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