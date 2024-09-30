Gazeteci Güler Kömürcü, köpeğini tasmasız gezdirenler tarafından yumruklandı ve tekmelendi

SALDIRIya ugradik..CEZA ...? Dün, öglen saatleri semtimizdeki Maçka Demokrasi Parkinda arkadasim ve de semtsakinleri ile olagan yuruyuşumuzu yaparken, iri saldirgan kopegi ile yanimizdan gecen sahisa "köpeginize tasma takin lutfen, tasmasiz gezdirmek yasak" deyince adam igrenc kufurler, agir tehditlerle birden bize birden saldirdi ve vurmaya, yumruklar atmaya basladi, arkadasimi ciddi yaraladi/yere yatirip 30 kez başina tekme atti, beni 2defa yumrukladi, oradaki vatandaslara da saldirdi darp etti (video altta) 10 dakika boyunca piskopat hepimizi yumrukladi Sonra da yuruyup gitti!!! Ve elbette hemen sikayetci olduk Sag olsun ŞIŞLI EMNIYET MUDURLUGU'nun gayretleri ile "sabika kaydi olan şu piskopat (kacarken resmini ben cektim-videoyu diger vatandaslar cekti)gece yakalandi **Simdi SAVCIYA CIKARILACAK, tehdit,bilerek isteyerek cana kast, yaralama, saldiri, ***Savci, bu piskopat saldirgani salivermez yine sokaklara yollamaz degil mi? Emniyetimiz hassasiyetle geregini yapti Yargida @yilmaztunc emsal ceza verir, bu piskopati tutup sokaga birakmaz degil mi?? Sn @AliYerlikaya , Sn @gul_davut sizlere ve de Şişli Emniyet Mudurüne, tum ekibine tesekkurlerimle