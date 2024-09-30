Gazeteci Güler Kömürcü, köpeğini tasmasız gezdirenler tarafından yumruklandı ve tekmelendi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
‘Poşet çaylarda bulunan böcek DNA’sı sağlık açısından tehdit oluşturmuyor’
08:03
1 dk
ÖZEL HABER
Prof. Bengi Başer: Topuk kanına karşı çıkmak çocukların hayatına mal olabilir
08:33
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
17 dk
ÖZEL HABER
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin usulsüzlükleri Sayıştay raporunda
09:47
3 dk
SESLİ HABER
ABD ve Japonya, Çin'in yarı-iletken çip endüstrisini hedef aldı
10:12
3 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de korkutan silahlı şiddet artışı
10:34
8 dk
SESLİ HABER
ABD, İsrail’i desteklemeyi sürdürüyor: 8,7 milyar dolar
10:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türk-Amerikan ilişkileri: 'İhtiyaç sebebiyle diplomasi yürütülse de Türkiye, ABD'ye güvenmiyor'
11:10
9 dk
SESLİ HABER
Türkiye’ye göç eden zengin sayısında artış
11:30
1 dk
ÖZEL HABER
SAYIŞTAY açıkladı: Merkez Bankası kanuna uymadı
11:43
4 dk
SESLİ HABER
Moskova’daki ABD Büyükelçiliği binasına Russia Today logosu yansıtıldı
11:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
ABD, İsrail’i desteklemeyi sürdürüyor: 8,7 milyar dolar
12:11
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanı kilo vermeyi yavaşlatan sebepleri açıkladı
12:19
2 dk
ÖZEL HABER
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin usulsüzlükleri Sayıştay raporunda
12:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Sayıştay raporunda bahis çukuru: Yıllık 50 milyar dolar
13:09
9 dk
SESLİ HABER
Alman muhalefeti: Kuzey Akım hatları onarılmalı
13:27
2 dk
SESLİ HABER
KAAN uçunca, ABD harekete geçti: F-35 neden alınmamalı
13:40
6 dk
ÖZEL HABER
6 yaşındaki çocuğu istismar eden Kadir İstekli ne kadar hapis yatacak?
13:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
8 dk
ÖZEL HABER
Savarona’nın ilginç tarihi: Başına neler geldi neler
14:12
19 dk
SESLİ HABER
‘Bankalar bilerek ATM’lerden nakit para vermiyor’ iddiası
14:36
3 dk
SESLİ HABER
Nadir bulunan Pokemon kartı rekor fiyata satıldı
14:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Nadir bulunan Pokemon kartı rekor fiyata satıldı
18:09
1 dk
SESLİ HABER
ABD ve Japonya, Çin'in yarı-iletken çip endüstrisini hedef aldı
19:05
3 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın Netanyahu için yaptığı 'Hitler' açıklamasının arka planı ne?
20:37
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Türkiye’de 30 milyondan fazla silah var: 'Silah kadar ruhsat ücreti alıyorlar'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Ferit Demir: Narin cinayetinde delillerin gizlenmesi için profesyonel destek alındığı açık
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Berber Adem Terzi stüdyo konuğumuz
12:06
83 dk
HABER MASASI
Günümüzde artan kumar bağımlılığı ve çöken hayatlar..
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Ameliyatla göz rengi değişikliği
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Yatırım fonları hakkında bilinmesi gerekenler
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Avusturya’da göçmen, Ukrayna ve AB karşıtı parti birinci oldu
19:10
2 dk
SESLİ HABER
Almanya’dan vatandaşlık şartı: Düşünce özgürlüğü yok
19:38
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/gazeteci-guler-komurcu-ve-arkadasi-kopegini-tasmasiz-gezdirenler-tarafindan-yumruklandi-ve-1088615149.html
Gazeteci Güler Kömürcü, köpeğini tasmasız gezdirenler tarafından yumruklandı ve tekmelendi
Gazeteci Güler Kömürcü, köpeğini tasmasız gezdirenler tarafından yumruklandı ve tekmelendi
Sputnik Türkiye
İstanbul Beşiktaş'ta arkadaşı ile dolaşan Gazeteci Güler Kömürcü yanlarından geçen ve köpeğine tasma takmayan kişiyi uyardığı için saldırıya uğradı. 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T14:28+0300
2024-09-30T14:28+0300
türkiye
güler kömürcü
gazeteci
saldırgan
köpek
tasma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1e/1088614896_0:474:675:854_1920x0_80_0_0_876d833df3fff8f4f3fa967a11b06e44.jpg
Beşiktaş'ta bulunan Maçka Parkı'nda 28 Eylül'de kavga çıktığı ihbarı üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri, parkta köpeğini tasmasız gezdiren bir kişinin çevredekiler tarafından uyarılması üzerine tartışma çıktığını belirledi. Yaşanan tartışmada saldırıya uğrayan kadınlardan birinin Gazeteci Güler Kömürcü olduğu ortaya çıktı.30 kez tekmeledi dakikalarca yumrukladıKömürcü o anları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlattı:Sabıka kaydı ortaya çıktıSaldırıda bulunan Doğancan Ö.'nün daha önceden sabıkası da olduğu ortaya çıktı. Gazeteci Güler Kömür gene sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda savcılardan gereğini yapmalarını beklediğini söyledi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1e/1088614896_0:411:675:917_1920x0_80_0_0_c6902987b8e7180166006a58dc6a0da3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
güler kömürcü saldırı, maçka parkı köpek, maçka parkı kavga, güler kömürcü saldırgan
güler kömürcü saldırı, maçka parkı köpek, maçka parkı kavga, güler kömürcü saldırgan

Gazeteci Güler Kömürcü, köpeğini tasmasız gezdirenler tarafından yumruklandı ve tekmelendi

14:28 30.09.2024
© Fotoğraf : Güler Kömürcü/XGazeteci Güler Kömürcü ile arkadaşı köpeğini tasmasız gezdirenler tarafından yumruklandı
Gazeteci Güler Kömürcü ile arkadaşı köpeğini tasmasız gezdirenler tarafından yumruklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2024
© Fotoğraf : Güler Kömürcü/X
Abone ol
İstanbul Beşiktaş'ta arkadaşı ile dolaşan Gazeteci Güler Kömürcü yanlarından geçen ve köpeğine tasma takmayan kişiyi uyardığı için saldırıya uğradı.
Beşiktaş'ta bulunan Maçka Parkı'nda 28 Eylül'de kavga çıktığı ihbarı üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri, parkta köpeğini tasmasız gezdiren bir kişinin çevredekiler tarafından uyarılması üzerine tartışma çıktığını belirledi.
Yaşanan tartışmada saldırıya uğrayan kadınlardan birinin Gazeteci Güler Kömürcü olduğu ortaya çıktı.

30 kez tekmeledi dakikalarca yumrukladı

Kömürcü o anları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlattı:
SALDIRIya ugradik..CEZA ...? Dün, öglen saatleri semtimizdeki Maçka Demokrasi Parkinda arkadasim ve de semtsakinleri ile olagan yuruyuşumuzu yaparken, iri saldirgan kopegi ile yanimizdan gecen sahisa "köpeginize tasma takin lutfen, tasmasiz gezdirmek yasak" deyince adam igrenc kufurler, agir tehditlerle birden bize birden saldirdi ve vurmaya, yumruklar atmaya basladi, arkadasimi ciddi yaraladi/yere yatirip 30 kez başina tekme atti, beni 2defa yumrukladi, oradaki vatandaslara da saldirdi darp etti (video altta) 10 dakika boyunca piskopat hepimizi yumrukladi Sonra da yuruyup gitti!!! Ve elbette hemen sikayetci olduk Sag olsun ŞIŞLI EMNIYET MUDURLUGU'nun gayretleri ile "sabika kaydi olan şu piskopat (kacarken resmini ben cektim-videoyu diger vatandaslar cekti)gece yakalandi **Simdi SAVCIYA CIKARILACAK, tehdit,bilerek isteyerek cana kast, yaralama, saldiri, ***Savci, bu piskopat saldirgani salivermez yine sokaklara yollamaz degil mi? Emniyetimiz hassasiyetle geregini yapti Yargida @yilmaztunc emsal ceza verir, bu piskopati tutup sokaga birakmaz degil mi?? Sn @AliYerlikaya , Sn @gul_davut sizlere ve de Şişli Emniyet Mudurüne, tum ekibine tesekkurlerimle

Sabıka kaydı ortaya çıktı

Saldırıda bulunan Doğancan Ö.'nün daha önceden sabıkası da olduğu ortaya çıktı. Gazeteci Güler Kömür gene sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda savcılardan gereğini yapmalarını beklediğini söyledi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала