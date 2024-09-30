Soruşturma sürüyor: Serhat Akın’a silahlı saldırının talimatı Gürcistan’dan mı geldi?

Serhat Akın’ın silahla yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturmanın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde, şüphelilerden O.D. ile O.M.’nin talimatı, çeşitli suçlardan araması bulunan Gürcistan’daki akrabaları firari H.Ş.’den aldıkları ve eylemi 250 bin TL karşılığında gerçekleştirdikleri öne sürüldü. Çoban olduğu belirlenen H.Ş.’nin (24) ise ‘ruhsatsız silah bulundurma’, ‘şüpheli ölüm’, ‘mala zarar verme’, ‘kasten öldürme’, ‘kasten yaralama’, ‘parada sahtecilik’, ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma’, ‘resmi belgeyi bozma’, ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçlarından toplam 10 farklı suç kaydı bulunduğu öğrenildi.