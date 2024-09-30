Soruşturma sürüyor: Serhat Akın’a silahlı saldırının talimatı Gürcistan’dan mı geldi?
© İHASerhat Akın
© İHA
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Eski futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın’a silahlı saldırının detayları ortaya çıkmaya başladı. Saldırıyı gerçekleştiren O.D. ile motosikleti kullanan O.M.’nin talimatı, Gürcistan’daki akrabaları H.Ş.’den aldıkları ve eylemi 250 bin TL karşılığında gerçekleştirdikleri iddia edildi.
Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı’nın eski golcüsü ve futbol yorumcusu Serhat Akın’a yönelik silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.
Hürriyet gazetesinden Ali Rıza Akbulut'un haberine göre saldırı talimatı Gürcistan'dan geldi:
Serhat Akın’ın silahla yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturmanın detayları da ortaya çıkmaya başladı. Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde, şüphelilerden O.D. ile O.M.’nin talimatı, çeşitli suçlardan araması bulunan Gürcistan’daki akrabaları firari H.Ş.’den aldıkları ve eylemi 250 bin TL karşılığında gerçekleştirdikleri öne sürüldü. Çoban olduğu belirlenen H.Ş.’nin (24) ise ‘ruhsatsız silah bulundurma’, ‘şüpheli ölüm’, ‘mala zarar verme’, ‘kasten öldürme’, ‘kasten yaralama’, ‘parada sahtecilik’, ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma’, ‘resmi belgeyi bozma’, ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçlarından toplam 10 farklı suç kaydı bulunduğu öğrenildi.