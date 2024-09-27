https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/sultanbeylide-zincirleme-kaza-15-arac-birbirine-girdi-1088538869.html

Sultanbeyli'de zincirleme kaza: 15 araç birbirine girdi

Sultanbeyli'de zincirleme kaza: 15 araç birbirine girdi

Sputnik Türkiye

İstanbul Sultanbeyli'de saat 18.30 sıralarında yola dökülen yağ nedeniyle araçların kayması sonucu 15 araç kazaya karıştı. Kazada yaralanan 5 kişi sağlık... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T22:07+0300

2024-09-27T22:07+0300

2024-09-27T22:07+0300

türkiye

kaza

zincirleme kaza

sultanbeyli

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trafik kazası

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otoyol

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Sultanbeyli'de yan yolda 15 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.İstanbul Sultanbeyli ilçesinde saat 18.30'da yola yağ dökülmesi sebebi ile 15 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası güvenlik önlemi alınırken kazaya karışan araçlar havadan görüntülendi.'Araçtan yağ dökülmüş yola'Kazaya tanık olan Dündar Açıkgöz "Araçtan yağ dökülmüş yola. Öndekiler kazayı görüyor. Buradakiler de kayıyorlar birbirlerine giriyorlar. Yaklaşık 15 araç var” dedi.

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