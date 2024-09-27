https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/sultanbeylide-zincirleme-kaza-15-arac-birbirine-girdi-1088538869.html
Sultanbeyli'de zincirleme kaza: 15 araç birbirine girdi
Sultanbeyli'de zincirleme kaza: 15 araç birbirine girdi
Sputnik Türkiye
İstanbul Sultanbeyli'de saat 18.30 sıralarında yola dökülen yağ nedeniyle araçların kayması sonucu 15 araç kazaya karıştı. Kazada yaralanan 5 kişi sağlık... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T22:07+0300
2024-09-27T22:07+0300
2024-09-27T22:07+0300
türkiye
kaza
zincirleme kaza
sultanbeyli
istanbul
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trafik kazası
trafik polisi
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Sultanbeyli'de yan yolda 15 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.İstanbul Sultanbeyli ilçesinde saat 18.30'da yola yağ dökülmesi sebebi ile 15 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası güvenlik önlemi alınırken kazaya karışan araçlar havadan görüntülendi.'Araçtan yağ dökülmüş yola'Kazaya tanık olan Dündar Açıkgöz "Araçtan yağ dökülmüş yola. Öndekiler kazayı görüyor. Buradakiler de kayıyorlar birbirlerine giriyorlar. Yaklaşık 15 araç var” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/suruculerin-radar-cezalari-iptal-edildi-paralar-iade-edilecek-1088531652.html
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kaza, zincirleme kaza, sultanbeyli, istanbul, trafik, trafik kazası, trafik polisi, otoyol
kaza, zincirleme kaza, sultanbeyli, istanbul, trafik, trafik kazası, trafik polisi, otoyol
Sultanbeyli'de zincirleme kaza: 15 araç birbirine girdi
İstanbul Sultanbeyli'de saat 18.30 sıralarında yola dökülen yağ nedeniyle araçların kayması sonucu 15 araç kazaya karıştı. Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
Sultanbeyli'de yan yolda 15 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.
İstanbul Sultanbeyli ilçesinde saat 18.30'da yola yağ dökülmesi sebebi ile 15 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası güvenlik önlemi alınırken kazaya karışan araçlar havadan görüntülendi.
'Araçtan yağ dökülmüş yola'
Kazaya tanık olan Dündar Açıkgöz "Araçtan yağ dökülmüş yola. Öndekiler kazayı görüyor. Buradakiler de kayıyorlar birbirlerine giriyorlar. Yaklaşık 15 araç var” dedi.