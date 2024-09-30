https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/sinan-ates-davasinda-yeni-gelisme-atesin-avukati-davadan-cekildi-mi-1088619239.html

Sinan Ateş davasında yeni gelişme: Ateş’in avukatı davadan çekildi mi?

Sinan Ateş davasında yeni gelişme: Ateş’in avukatı davadan çekildi mi?

Sputnik Türkiye

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada yeni duruşma bugün görülüyor. Duruşma öncesinde yeni bir gelişme yaşandı, Sinan... 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T16:12+0300

2024-09-30T16:12+0300

2024-09-30T16:12+0300

türkiye

sinan ateş

ismail saymaz

avukat

ayşe ateş

mhp

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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş”in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada yeni duruşma bugün görülüyor.Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, avukatları ile taraf avukatları katıldı.Dava öncesinde ise yeni bir gelişme yaşandı.Sinan Ateş'in avukatı davadan çekildi mi?Sinan Ateş’in avukatı Ali Yücel’in yerine avukat Hüseyin Kaya duruşmaya katıldı. Avukat Yücel'in davadan çekildiği iddia edildi.Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın Yeni Bir Sabah programına konuk olan İsmail Saymaz, Ali Yücel ile konuştuğunu söyledi. İsmail Saymaz, Ali Yücel'in davadan çekilmediğini, ailesi ile birlikte sağlık sorunları nedeniyle hastanede olduğunu söyledi.Duruşmada neler yaşandı?Duruşmayı, Sinan Ateş’in eşi müşteki Ayşe Ateş ve yakınları ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı milletvekilleri de izledi. Mahkeme Başkanı Mehmet Güven, avukat taleplerine yönelik duruşma savcısına söz verdi. Savcı, avukat taleplerinin davaya katkı sağlayamayacağından reddine karar verilmesini istedi.Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının, dosyaya giren cinayet anına ilişkin bilirkişi raporunun reddi ile bazı avukatların yeni tanık dinlenilmesi yönündeki taleplerini reddetti.Ayşe Ateş: Adaletin tecellisi önemliBaşkan Güven, önceki celse sunulan mütalaaya ilişkin maktul Sinan Ateş’in eşi müşteki Ayşe Ateş’e söz verdi.Adaletin gerçekleşmesini beklediklerini belirten Ayşe Ateş, “İddia makamı, milletimizin devletimizin yani Cumhuriyetimizin temsilcisidir. Sayın mahkeme de Türk milleti adına karar verir. Cumhuriyetimiz ve milletimiz adına yetkili makamların karşısındayız. Devletimizin ayakta kalması için milletimizin birlik ve barışı, adaletin tecellisi her şeyden önemlidir.” dedi.Başkalarının ölmemesi için sabır ve acıyla adaletin gerçekleşmesi gerektiğini söyleyen Ayşe Ateş, şöyle devam etti:

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