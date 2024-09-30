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Sedat Peker'in parti sahibi olduğu iddiası yalanlandı: Halkın Sesi Partisi (HSP) kimin?
Sedat Peker'in parti sahibi olduğu iddiası yalanlandı: Halkın Sesi Partisi (HSP) kimin?
Sputnik Türkiye
Sedat Peker'in avukatı Barkın, Peker'in parti kuracağına dair iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Barkın, yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Sedat Peker'in... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T11:39+0300
2024-09-30T11:47+0300
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halkın sesi partisi
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Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Peker'in parti kuracağına dair iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Barkın, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Sedat Peker'in herhangi bir siyasi parti kurma çalışması yoktur. Özellikle 'Halkın Sesi Partisi' isimli oluşumun müvekkilimle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır" dedi.'Devletin resmi kurumları bilgilendirildi'Barkın, Sedat Peker'in ismi kullanılarak oluşturulan parti ve oluşumlara üye olanların maddi ve manevi zararlardan Peker'in sorumlu tutulamayacağını vurguladı. Ayrıca, bu konuda devletin resmi kurumlarının da bilgilendirildiğini belirtti.'Peker'in parti kurma planı yok'Sosyal medyada dolaşan iddiaların aksine, Sedat Peker’in şu anda herhangi bir siyasi partinin kuruluşunda yer almadığını vurgulayan avukat Ersan Barkın, "Son dönemde Peker'in yakınları vasıtasıyla bir parti kuracağı yönünde söylentiler yayılmaktadır, ancak bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.Barkın’ın açıklamasıyla birlikte, Peker’in ismi etrafında şekillenen parti kurma iddialarının gerçeği yansıtmadığı netleşmiş oldu.Halkın Sesi Partisi ne zaman kuruldu?Halkın Sesi Partisi (HSP), 2021 yılında Banu Sevim ve kurucular kurulu tarafından kurulmuştur. Parti, adını halkın sorunlarına çözüm bulmayı hedefleyen siyasi bir hareketten alıyor. Partinin kuruluş amacı, özellikle gençler, işçiler ve sosyal adalet arayışındaki kitlelerin sesini siyaset arenasında duyurmak olarak tanımlandı.Halkın Sesi Partisi hangi seçimlere girdi ve ne kadar oy aldı?Halkın Sesi Partisi, 2023 Türkiye genel seçimlerine katılarak ilk kez seçmen karşısına çıktı. Partinin aldığı oy oranı yüzde 1'in altında kalsa da, Türkiye siyasetinde farklı bir sol görüş temsilcisi olarak kendine bir yer bulma çabasını sürdürdü. HSP, oy oranı düşük olsa da özellikle gençler ve kadın seçmenler arasında dikkat çeken bir ilgi gördü.Banu Sevim'in liderliğindeki HSP’nin vizyonuBanu Sevim, Halkın Sesi Partisi'nin genel başkanlığı görevini yürüterek, partiye liderlik etmektedir. Sevim, sosyal adalet, eşitlik, çevre ve kadın hakları gibi konulara büyük önem veren bir lider olarak tanınıyor. HSP’nin uzun vadeli hedefi, Türkiye siyasetinde kalıcı bir yer edinmek ve halkın taleplerini doğrudan siyaset sahnesine yansıtmaktır.
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Sedat Peker'in parti sahibi olduğu iddiası yalanlandı: Halkın Sesi Partisi (HSP) kimin?

11:39 30.09.2024 (güncellendi: 11:47 30.09.2024)
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Sedat Peker'in avukatı Barkın, Peker'in parti kuracağına dair iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Barkın, yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Sedat Peker'in herhangi bir siyasi parti kurma çalışması yoktur. Özellikle 'Halkın Sesi Partisi' isimli oluşumun müvekkilimle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır" dedi. Peki, Halkın Sesi Partisi kimin?
Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Peker'in parti kuracağına dair iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Barkın, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Sedat Peker'in herhangi bir siyasi parti kurma çalışması yoktur. Özellikle 'Halkın Sesi Partisi' isimli oluşumun müvekkilimle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır" dedi.

'Devletin resmi kurumları bilgilendirildi'

Barkın, Sedat Peker'in ismi kullanılarak oluşturulan parti ve oluşumlara üye olanların maddi ve manevi zararlardan Peker'in sorumlu tutulamayacağını vurguladı. Ayrıca, bu konuda devletin resmi kurumlarının da bilgilendirildiğini belirtti.

'Peker'in parti kurma planı yok'

Sosyal medyada dolaşan iddiaların aksine, Sedat Peker’in şu anda herhangi bir siyasi partinin kuruluşunda yer almadığını vurgulayan avukat Ersan Barkın, "Son dönemde Peker'in yakınları vasıtasıyla bir parti kuracağı yönünde söylentiler yayılmaktadır, ancak bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.
Barkın’ın açıklamasıyla birlikte, Peker’in ismi etrafında şekillenen parti kurma iddialarının gerçeği yansıtmadığı netleşmiş oldu.

Halkın Sesi Partisi ne zaman kuruldu?

Halkın Sesi Partisi (HSP), 2021 yılında Banu Sevim ve kurucular kurulu tarafından kurulmuştur. Parti, adını halkın sorunlarına çözüm bulmayı hedefleyen siyasi bir hareketten alıyor. Partinin kuruluş amacı, özellikle gençler, işçiler ve sosyal adalet arayışındaki kitlelerin sesini siyaset arenasında duyurmak olarak tanımlandı.

Halkın Sesi Partisi hangi seçimlere girdi ve ne kadar oy aldı?

Halkın Sesi Partisi, 2023 Türkiye genel seçimlerine katılarak ilk kez seçmen karşısına çıktı. Partinin aldığı oy oranı yüzde 1'in altında kalsa da, Türkiye siyasetinde farklı bir sol görüş temsilcisi olarak kendine bir yer bulma çabasını sürdürdü. HSP, oy oranı düşük olsa da özellikle gençler ve kadın seçmenler arasında dikkat çeken bir ilgi gördü.

Banu Sevim'in liderliğindeki HSP’nin vizyonu

Banu Sevim, Halkın Sesi Partisi'nin genel başkanlığı görevini yürüterek, partiye liderlik etmektedir. Sevim, sosyal adalet, eşitlik, çevre ve kadın hakları gibi konulara büyük önem veren bir lider olarak tanınıyor. HSP’nin uzun vadeli hedefi, Türkiye siyasetinde kalıcı bir yer edinmek ve halkın taleplerini doğrudan siyaset sahnesine yansıtmaktır.
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