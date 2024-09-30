https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/rus-ordusu-donbasstaki-ilerleyisini-surduruyor-donetskte-bir-yerlesim-birimi-daha-ele-gecirildi-1088609911.html
Rus ordusu Donbass'taki ilerleyişini sürdürüyor: Donetsk'te bir yerleşim birimi daha ele geçirildi
Rus ordusu Donbass'taki ilerleyişini sürdürüyor: Donetsk'te bir yerleşim birimi daha ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Rusya ordusu, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta Kiev'e bağlı güçlere büyük darbe indirmeye ve yeni yerleşim birimlerini ele geçirmeye... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T12:54+0300
2024-09-30T12:54+0300
2024-09-30T12:54+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
rusya ordusu
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/08/1087787563_0:28:747:448_1920x0_80_0_0_ec190167ddf280b6cddd345782ce06e5.png
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) silahlı faaliyetler çerçevesinde Nelepovka köyünü kontrol altına aldığını duyurdu.Bakanlığın açıklamasına göre Rus ordusu, son 24 saatte 1895 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi.Rus hava savunma sistemleri, son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı 4 HIMARS çok namlulu roketatar mermisi ile 24 İHA'yı imha etti.Rus güçler düşmanın 14 karşı saldırısını akamete uğratırken yapılan bombardımanlar sonucunda 7 mühimmat deposu havaya uçuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/israilin-beyruta-saldirilari-lubnana-sinirli-bir-kara-operasyonu-planlandigi-iddia-edildi-1088600777.html
rusya
ukrayna
donbass
donetsk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/08/1087787563_57:0:690:475_1920x0_80_0_0_5cd7e6968b914ef7c0ed5106a43c0d1b.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, özel askeri harekat, donbass, donetsk, himars, himars roket sistemi
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rusya ordusu, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, özel askeri harekat, donbass, donetsk, himars, himars roket sistemi
Rus ordusu Donbass'taki ilerleyişini sürdürüyor: Donetsk'te bir yerleşim birimi daha ele geçirildi
Rusya ordusu, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta Kiev'e bağlı güçlere büyük darbe indirmeye ve yeni yerleşim birimlerini ele geçirmeye devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) silahlı faaliyetler çerçevesinde Nelepovka köyünü kontrol altına aldığını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasına göre Rus ordusu, son 24 saatte 1895 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi.
Rus hava savunma sistemleri, son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı 4 HIMARS çok namlulu roketatar mermisi ile 24 İHA'yı imha etti.
Rus güçler düşmanın 14 karşı saldırısını akamete uğratırken yapılan bombardımanlar sonucunda 7 mühimmat deposu havaya uçuruldu.