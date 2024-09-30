https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/rus-ordusu-donbasstaki-ilerleyisini-surduruyor-donetskte-bir-yerlesim-birimi-daha-ele-gecirildi-1088609911.html

Rus ordusu Donbass'taki ilerleyişini sürdürüyor: Donetsk'te bir yerleşim birimi daha ele geçirildi

Rus ordusu Donbass'taki ilerleyişini sürdürüyor: Donetsk'te bir yerleşim birimi daha ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Rusya ordusu, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta Kiev'e bağlı güçlere büyük darbe indirmeye ve yeni yerleşim birimlerini ele geçirmeye... 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T12:54+0300

2024-09-30T12:54+0300

2024-09-30T12:54+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

rusya ordusu

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) silahlı faaliyetler çerçevesinde Nelepovka köyünü kontrol altına aldığını duyurdu.Bakanlığın açıklamasına göre Rus ordusu, son 24 saatte 1895 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi.Rus hava savunma sistemleri, son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı 4 HIMARS çok namlulu roketatar mermisi ile 24 İHA'yı imha etti.Rus güçler düşmanın 14 karşı saldırısını akamete uğratırken yapılan bombardımanlar sonucunda 7 mühimmat deposu havaya uçuruldu.

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