https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/polise-sikayette-bulundu-cinsel-istismardan-10-supheli-tutuklandi-1088631459.html
Cinsel istismara uğradığını polise şikayet etti: 10 şüpheli tutuklandı
Cinsel istismara uğradığını polise şikayet etti: 10 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Osmaniye'de 14 yaşındaki E.B.'nin cinsel istismara uğradığını polise şikayet etmesi sonucu başlatılan soruşturma kapsamında 18 kişi gözaltına alındı... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T23:09+0300
2024-09-30T23:09+0300
2024-09-30T23:15+0300
türkiye
cinsel istismar
osmaniye
çocuk istismarı
çocuk
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğu, cinsel istismara uğradığını polise anltarak şikayette bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 'küçük yaştaki kıza cinsel istismar' iddiasıyla 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, 8'i ise kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/okulda-ogretmenin-ikinci-sinif-ogrencisini-demir-cubukla-dovdugu-iddia-edildi-1088619067.html
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Cinsel istismara uğradığını polise şikayet etti: 10 şüpheli tutuklandı
23:09 30.09.2024 (güncellendi: 23:15 30.09.2024)
Osmaniye'de 14 yaşındaki E.B.'nin cinsel istismara uğradığını polise şikayet etmesi sonucu başlatılan soruşturma kapsamında 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u tutuklandı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğu, cinsel istismara uğradığını polise anltarak şikayette bulundu.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 'küçük yaştaki kıza cinsel istismar' iddiasıyla 18 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, 8'i ise kontrol şartıyla serbest bırakıldı.