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Okulda öğretmenin, ikinci sınıf öğrencisini 'demir çubukla' dövdüğü iddia edildi
Okulda öğretmenin, ikinci sınıf öğrencisini 'demir çubukla' dövdüğü iddia edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da bir okulda, öğretmenin öğrenciyi demir çubukla darp ettiği iddia edildi. Çocuğun velisi darp raporu alarak öğretmen hakkında şikayetçi oldu. 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T15:38+0300
2024-09-30T15:59+0300
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öğretmen
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Geçtiğimiz cuma günü Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi İbrahim Feridun Tınaztepe İlkokulu'nda yaşandığı iddia edilen olayda, 2'inci sınıfa giden Emirhan Sevin, derste öğretmenini kitapta bir yer göstermek isteyip yanına çağırdı. İddiaya göre, öğrencinin yanına gelen öğretmen, bilinmeyen bir nedenle elindeki demir sopayla çocuğu darp etti. Çocuğun velisi Özlem Sevin okula çağrılıp durum anlatıldı. Sevin, çocuğunu okuldan alıp hastaneye götürerek darp raporu aldı ve karakola giderek şikayetçi oldu. 'Çocuğumun canını nasıl onlara teslim edeceğim'Anne Özlem Sevin, gelen telefon üzerine okula gittiğini belirterek yaşananları şöyle anlattı: Hastaneye gidip rapor aldıklarını anlatan Sevin, "Adli rapor çıkartıldı. Kolunda bir yara, kırbaç gibi vurulmuş. Yanmış ve ödem toplamış, raporda da var. İşlem bittikten sonra karakolda çocuk şubeye gittik. Şikayetimizi yaptık" diye konuştu. Öğretmenin bunu yanlışlıkla yaptığını söylediğini kaydeden anne Sevin, "Bunu yanlışlıkla yapmışsa, oğluma vurmuşsa benim yanımda olması gerekmiyor muydu? Yaptığı hata, çocuğuma vurmuş. Kafasına aldığı darbe birazcık daha şiddetli olsaydı sonuç daha kötü olabilirdi. Bugün hastanedeyiz. Yarın okula gitmek zorunda, orada o öğretmen nasıl olacak? Çocuğumun canını nasıl onlara teslim edeceğim” dedi.
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istanbul, öğretmen, şiddet, çocuğa şiddet, öğrenci
istanbul, öğretmen, şiddet, çocuğa şiddet, öğrenci

Okulda öğretmenin, ikinci sınıf öğrencisini 'demir çubukla' dövdüğü iddia edildi

15:38 30.09.2024 (güncellendi: 15:59 30.09.2024)
İstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2024
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İstanbul'da bir okulda, öğretmenin öğrenciyi demir çubukla darp ettiği iddia edildi. Çocuğun velisi darp raporu alarak öğretmen hakkında şikayetçi oldu.
Geçtiğimiz cuma günü Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi İbrahim Feridun Tınaztepe İlkokulu'nda yaşandığı iddia edilen olayda, 2'inci sınıfa giden Emirhan Sevin, derste öğretmenini kitapta bir yer göstermek isteyip yanına çağırdı. İddiaya göre, öğrencinin yanına gelen öğretmen, bilinmeyen bir nedenle elindeki demir sopayla çocuğu darp etti. Çocuğun velisi Özlem Sevin okula çağrılıp durum anlatıldı. Sevin, çocuğunu okuldan alıp hastaneye götürerek darp raporu aldı ve karakola giderek şikayetçi oldu.

'Çocuğumun canını nasıl onlara teslim edeceğim'

Anne Özlem Sevin, gelen telefon üzerine okula gittiğini belirterek yaşananları şöyle anlattı:
“Öğretmen bana dedi ki 'Emirhan ağlıyor, okula gelmenizi istiyorum, Emirhan'ın koluna çubukla değdim'. Okulun merdivenlerini çıkarken öğretmeni gördüm, aşağıya iniyordu. Elinde demir çubuk vardı. Emirhan'ı sordum, 'idari kısımda' dedi. İdari odada öğretmenler Emirhan'ı sakinleştirmeye çalışıyorlardı. Oğluma yaklaştım, kolunu gösterdi. 'Başka yerin acıyor mu' dedim', 'Anne kafam acıyor' dedi. Kafasındaki saçlar kapatmış alnındaki yararı. Saçını kaldırdığımda şişlik ve ödem vardı."

Hastaneye gidip rapor aldıklarını anlatan Sevin, "Adli rapor çıkartıldı. Kolunda bir yara, kırbaç gibi vurulmuş. Yanmış ve ödem toplamış, raporda da var. İşlem bittikten sonra karakolda çocuk şubeye gittik. Şikayetimizi yaptık" diye konuştu.
Öğretmenin bunu yanlışlıkla yaptığını söylediğini kaydeden anne Sevin, "Bunu yanlışlıkla yapmışsa, oğluma vurmuşsa benim yanımda olması gerekmiyor muydu? Yaptığı hata, çocuğuma vurmuş. Kafasına aldığı darbe birazcık daha şiddetli olsaydı sonuç daha kötü olabilirdi. Bugün hastanedeyiz. Yarın okula gitmek zorunda, orada o öğretmen nasıl olacak? Çocuğumun canını nasıl onlara teslim edeceğim” dedi.
Manisa - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
TÜRKİYE
Sınıfı basan kadın veli, öğretmeni öğrencilerinin gözü önünde darp etti
26 Eylül, 16:15
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