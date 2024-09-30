https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/plajda-oynarken-kum-tepesinin-altina-kalan-kucuk-kiz-hayatini-kaybetti---1088611765.html

Plajda oynarken kum tepesinin altına kalan küçük kız hayatını kaybetti

Plajda oynarken kum tepesinin altına kalan küçük kız hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Antalya'da plajda oyun oynayan 8 yaşındaki iki çocuk, kıyı erozyonu nedeniyle devrilen kum tepesinin altında kaldı. Nefes borusuna kum kaçan Ezgi Yavuz... 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T13:50+0300

2024-09-30T13:50+0300

2024-09-30T13:50+0300

türkiye

antalya

kumluca

obalar mevki

kıyı erozyonu

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün meydana gelen olayda, iki çocuk kıyı erozyonunun yaşandığı plajda oynarken kum tepesi aniden çocukların üzerine devrildi. Kumun altında kalan çocuklar hızlıca hastaneye kaldırıldı ancak Ezgi Yavuz, nefes borusuna kaçan çok miktarda kum sebebiyle hayatını kaybetti. Diğer çocuk Ahmet Serdar'ın tedavisinin sürdüğü kaydedildi. Küçük kızın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Küçük Ezgi'nin cenazesi anne Gülsüm Yavuz ve baba Emrah Yavuz tarafından teslim alındı. Acılı baba Emrah Yavuz ise kızını taşıyan cenaze aracının arkasından "Böyle mi olacaktı kuzum. Böyle mi ayrılacaktık" diyerek el salladı. Küçük kızın cansız bedeninin Uncalı Kent Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/havaliman-1088610436.html

türkiye

antalya

kumluca

obalar mevki

kıyı erozyonu

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Sputnik Türkiye

antalya, kumluca, obalar mevki, kıyı erozyonu