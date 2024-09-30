https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/plajda-oynarken-kum-tepesinin-altina-kalan-kucuk-kiz-hayatini-kaybetti---1088611765.html
Plajda oynarken kum tepesinin altına kalan küçük kız hayatını kaybetti
Plajda oynarken kum tepesinin altına kalan küçük kız hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Antalya'da plajda oyun oynayan 8 yaşındaki iki çocuk, kıyı erozyonu nedeniyle devrilen kum tepesinin altında kaldı. Nefes borusuna kum kaçan Ezgi Yavuz... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T13:50+0300
2024-09-30T13:50+0300
2024-09-30T13:50+0300
türkiye
antalya
kumluca
obalar mevki
kıyı erozyonu
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün meydana gelen olayda, iki çocuk kıyı erozyonunun yaşandığı plajda oynarken kum tepesi aniden çocukların üzerine devrildi. Kumun altında kalan çocuklar hızlıca hastaneye kaldırıldı ancak Ezgi Yavuz, nefes borusuna kaçan çok miktarda kum sebebiyle hayatını kaybetti. Diğer çocuk Ahmet Serdar'ın tedavisinin sürdüğü kaydedildi. Küçük kızın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Küçük Ezgi'nin cenazesi anne Gülsüm Yavuz ve baba Emrah Yavuz tarafından teslim alındı. Acılı baba Emrah Yavuz ise kızını taşıyan cenaze aracının arkasından "Böyle mi olacaktı kuzum. Böyle mi ayrılacaktık" diyerek el salladı. Küçük kızın cansız bedeninin Uncalı Kent Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/havaliman-1088610436.html
türkiye
antalya
kumluca
obalar mevki
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antalya, kumluca, obalar mevki, kıyı erozyonu
antalya, kumluca, obalar mevki, kıyı erozyonu
Plajda oynarken kum tepesinin altına kalan küçük kız hayatını kaybetti
Antalya'da plajda oyun oynayan 8 yaşındaki iki çocuk, kıyı erozyonu nedeniyle devrilen kum tepesinin altında kaldı. Nefes borusuna kum kaçan Ezgi Yavuz, hayatını kaybederken yaralı kurtulan Ahmet Serdar'ın ise tedavisi sürüyor.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün meydana gelen olayda, iki çocuk kıyı erozyonunun yaşandığı plajda oynarken kum tepesi aniden çocukların üzerine devrildi. Kumun altında kalan çocuklar hızlıca hastaneye kaldırıldı ancak Ezgi Yavuz, nefes borusuna kaçan çok miktarda kum sebebiyle hayatını kaybetti. Diğer çocuk Ahmet Serdar'ın tedavisinin sürdüğü kaydedildi.
Küçük kızın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Küçük Ezgi'nin cenazesi anne Gülsüm Yavuz ve baba Emrah Yavuz tarafından teslim alındı. Acılı baba Emrah Yavuz ise kızını taşıyan cenaze aracının arkasından "Böyle mi olacaktı kuzum. Böyle mi ayrılacaktık" diyerek el salladı. Küçük kızın cansız bedeninin Uncalı Kent Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.