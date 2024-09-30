https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/havaliman-1088610436.html
Van Ferit Melen Havalimanı'nda korkutan yangın: Yolcular tahliye edildi
Van Ferit Melen Havalimanı'nda korkutan yangın: Yolcular tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Van Ferit Melen Havalimanı'nda çıkan yangın büyük korkuya neden oldu. 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T13:02+0300
2024-09-30T13:02+0300
2024-09-30T13:05+0300
türkiye
van
havalimanı
yangın
yangın söndürme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1e/1088610280_22:0:1058:583_1920x0_80_0_0_b1db67ff2b8d4f5e73610e47c8ea9d9d.jpg
Saban saatlerinde çıkan yangın, bir anda bekleme salonlarını dumanla kapladı. Havalimanı ve Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu, yangının elektrik panosundan çıktığı belirlendi. Yolcular dışarı çıkarılırken, uçak seferleri ise geçici olarak durduruldu. Dumanın tahliye edilmesiyle birlikte havalimanı yeniden faaliyetlerine devam etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/felaketten-once-bu-belirtilere-dikkat-cekmeceler-kapanmiyor-ve-yeni-binada-catlak-olusuyorsa-1088608816.html
türkiye
van
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1e/1088610280_152:0:929:583_1920x0_80_0_0_e524169cee04abc779f2bdc0d760515e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
van, havalimanı, yangın, yangın söndürme
van, havalimanı, yangın, yangın söndürme
Van Ferit Melen Havalimanı'nda korkutan yangın: Yolcular tahliye edildi
13:02 30.09.2024 (güncellendi: 13:05 30.09.2024)
Van Ferit Melen Havalimanı'nda çıkan yangın büyük korkuya neden oldu.
Saban saatlerinde çıkan yangın, bir anda bekleme salonlarını dumanla kapladı.
Havalimanı ve Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu, yangının elektrik panosundan çıktığı belirlendi. Yolcular dışarı çıkarılırken, uçak seferleri ise geçici olarak durduruldu.
Dumanın tahliye edilmesiyle birlikte havalimanı yeniden faaliyetlerine devam etti.