https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/havaliman-1088610436.html

Van Ferit Melen Havalimanı'nda korkutan yangın: Yolcular tahliye edildi

Van Ferit Melen Havalimanı'nda korkutan yangın: Yolcular tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Van Ferit Melen Havalimanı'nda çıkan yangın büyük korkuya neden oldu. 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T13:02+0300

2024-09-30T13:02+0300

2024-09-30T13:05+0300

türkiye

van

havalimanı

yangın

yangın söndürme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1e/1088610280_22:0:1058:583_1920x0_80_0_0_b1db67ff2b8d4f5e73610e47c8ea9d9d.jpg

Saban saatlerinde çıkan yangın, bir anda bekleme salonlarını dumanla kapladı. Havalimanı ve Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu, yangının elektrik panosundan çıktığı belirlendi. Yolcular dışarı çıkarılırken, uçak seferleri ise geçici olarak durduruldu. Dumanın tahliye edilmesiyle birlikte havalimanı yeniden faaliyetlerine devam etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/felaketten-once-bu-belirtilere-dikkat-cekmeceler-kapanmiyor-ve-yeni-binada-catlak-olusuyorsa-1088608816.html

türkiye

van

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

van, havalimanı, yangın, yangın söndürme