https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/netanyahu-iran-halkina-seslendi-iranin-ozgur-olacagi-gunler-cok-yakin-1088623224.html

Netanyahu, İran halkına seslendi: İran'ın özgür olacağı günler çok yakın

Netanyahu, İran halkına seslendi: İran'ın özgür olacağı günler çok yakın

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran'a yönelik açıklamalar geldi. Başbakan, Tahran yönetimini ülkeyi uçuruma sürüklemekle suçladı. 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T17:17+0300

2024-09-30T17:17+0300

2024-09-30T17:17+0300

dünya

israil

benyamin netahyahu

israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

israil ordusu

israil-filistin

israil ordusu (idf)

lübnan

iran

gazze

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1b/1088527279_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bd429e6bae6ce6e937d5cebaaf62e79c.jpg

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü açıklamada İran halkına seslenerek, “Her geçen an, rejim sizi uçuruma yaklaştırıyor. İran'ın büyük çoğunluğu, rejimin onlara zerre kadar önem vermediğini biliyor. Eğer önem verseydi, Ortadoğu'daki anlamsız savaşlara milyarlarca dolar harcamayı durdururdu” dedi.İran halkına İngilizce yayınladığı videoyla hitap eden Netanyahu, "Her gün size boyun eğdiren, Lübnan'ı, Gazze'yi savunma konusunda ateşli konuşmalar yapan bir rejim görüyorsunuz. Ancak her gün, o rejim bölgemizi daha derin bir karanlığa ve savaşa sürüklüyor" ifadelerini kullandı.İran halkına bir çağrı da yapan Netanyahu, "Eğer rejim sizlere önem verseydi, hayatınızı iyileştirmeye başlardı. Rejimin nükleer silahlar ve ülke dışı savaşlar için harcadığı büyük paraların, çocuklarınızın eğitimi, sağlık hizmetlerinizi iyileştirme ve ülkenizin altyapısı, su, kanalizasyon gibi ihtiyaçlarınıza yatırıldığını düşünün. Bunu hayal edin" şeklinde konuştu.'Fanatik teokratlar grubunun umutlarınızı yok etmesine izin vermeyin'İran halkının özgürlüğü hakkında açıklama yapan Netanyahu, “İran nihayet özgür olduğunda, ki o an düşündüğünüzden çok daha yakın bir gelecek, her şey farklı olacak. İki kadim halkımız, Yahudi halkı ve Pers halkı, nihayet barış içinde olacak. Ülkelerimiz, İsrail ve İran, barış içinde olacak. O gün geldiğinde rejimin 5 kıtada kurduğu terör ağı iflas edecek, parçalanacak. İran daha önce hiç olmadığı kadar gelişecek. Küresel yatırım, devasa turizm, İran'daki muazzam yeteneklere dayalı parlak teknolojik yenilikler. Sonsuz yoksulluk, baskı ve savaş yerine bunlar daha iyi bir gelecek sunmuyor mu?” ifadelerini kullandı.İsrail Başbakanı, İran'ın teokrasi ile yönetilmesine vurgu yaparak "Küçük bir fanatik teokratlar grubunun umutlarınızı ve hayallerinizi yok etmesine izin vermeyin. Daha iyisini hak ediyorsunuz. Çocuklarınız daha iyisini hak ediyor. Tüm dünya daha iyisini hak ediyor. Hamas ve Hizbullah'a destek vermediğinizi biliyorum, ama liderleriniz veriyor. Daha fazlasını hak ediyorsunuz. İran halkı bilmelidir ki İsrail sizinle dayanışma içindedir. Birlikte refah ve barış dolu bir geleceği paylaşalım” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/israilin-beyruta-saldirilari-lubnana-sinirli-bir-kara-operasyonu-planlandigi-iddia-edildi-1088600777.html

israil

lübnan

iran

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, benyamin netahyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, israil ordusu, israil-filistin, israil ordusu (idf), lübnan, iran, gazze, gazze şeridi, hamas, hizbullah