https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/nepaldeki-sel-ve-heyelanlarda-olenlerin-sayisi-193e-yukseldi-1088609418.html

Nepal'deki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 193'e yükseldi

Nepal'deki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 193'e yükseldi

Sputnik Türkiye

Nepal'de şiddetli yağışlar neden olduğu sel ve heyelan nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T12:45+0300

2024-09-30T12:45+0300

2024-09-30T12:46+0300

dünya

nepal

muson yağmurları

sel

sel felaketi

ölü sayısı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1e/1088608954_0:56:999:618_1920x0_80_0_0_f18b578f7d3acb0b331beee77bae8b12.jpg

Güney Asya ülkesi Nepal'de geçtiğimiz cuma gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. Polis, sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 193’e yükseldiğini açıkladı. En az 31 kişiden haber alınamadığını kaydeden polis, çok sayıda yaralının tedavisinin de hastanelerde devam ettiğini açıkladı. Son 20 yılın en şiddetli yağışlarıCan kayıplarının büyük bir kısmının yaşandığı Katmandu'da meydana gelen son 20 yılın en şiddetli yağışlarının ardından kentin tüm ilçeleri sular altında kaldı. Toprak kaymalarının otoyolları kapatmasının ardından başkentin ülkenin geri kalanıyla bağlantısı geçici olarak kesilirken otoyollar buldozerlerle temizlendi.İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Rishi Ram Tiwari konuya ilişkin açıklamasında, özellikle otoyollarda mahsur kalanları da kapsayan arama kurtarma çalışmalarına odaklanıldığını söyledi. Nepal ordusu tarafından yapılan açıklamada ise 4 bin kişinin helikopterler, motorbotları ve sallarla kurtarıldığı kaydedildi.Bu yıl içinde ölenlerin sayısı 300'ü geçtiNepal’de bu yıl içerisinde şiddetli yağışlar sonucu en az 300 kişi hayatını kaybetti.Güney Asya’da yıllık yağış miktarının yüzde 70-80’i muson mevsiminde meydana geliyor ve muson mevsimi 2 milyar kişinin yaşadığı bölgede tarım ve gıda üretimi için hayati önem taşıyor. Aynı zamanda muson mevsimindeki şiddetli yağışın sel ve toprak kaymasına neden olmasıyla ciddi can kayıpları ve yıkım da yaşanıyor. Uzmanlar, iklim değişikliğinin muson mevsiminin şiddetini arttırdığını ifade ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/meksikada-kasirga-koptu-ulkede-can-kaybi-22ye-yukseldi-1088587707.html

nepal

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nepal, muson yağmurları, sel, sel felaketi, ölü sayısı