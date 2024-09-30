https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/meteoroloji-ve-akom-1-hafta-boyunca-surecek-diyerek-sari-alarm-verdi-saganak-yagmur-ve-firtina-1088592099.html

Meteoroloji ve AKOM '1 hafta boyunca sürecek' diyerek sarı alarm verdi: Sağanak yağmur ve fırtına geliyor

Meteoroloji ve AKOM '1 hafta boyunca sürecek' diyerek sarı alarm verdi: Sağanak yağmur ve fırtına geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni30 Eylül hava durumu raporunu yayımlayarak birçok il için şiddetli sağanak yağmur ve fırtına uyarısında bulunarak 12... 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T07:44+0300

2024-09-30T07:44+0300

2024-09-30T07:48+0300

türkiye

meteoroloji

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Meteoroloji’nin son raporuna göre, Türkiye genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz gibi bölgelerde sağanak yağışlar etkili olacak. Yağışların özellikle Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri ve İç Anadolu gibi bölgelerde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Özellikle İstanbul başta olmak üzere, Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde ani su baskınları ve sel riskine karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi. AKOM, İstanbul'da hava sıcaklığının 8 ila 10 derece birden düşeceğini ve kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu.Sıcaklıklar 12 derece birden düşüyor: Fırtına uyarısı geldiBatı bölgelerinde hava sıcaklıklarının 8 ila 12 derece arasında düşmesi beklenirken, rüzgarın Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Rüzgar hızının saatte 50-70 km'yi bulabileceği uyarısında bulunuldu.AKOM'dan iİstanbul i̇çin sağanak ve soğuk hava uyarısıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde sağanak yağışların akşam saatlerinden itibaren etkili olacağını duyurdu. Sıcaklıkların hızla düşeceği ve sağanak yağışların özellikle Şile, Beykoz, Çekmeköy ve Tuzla gibi ilçelerde daha kuvvetli olacağı belirtildi. Yağışların salı akşamına kadar devam etmesi bekleniyor.Fırtına ve yağış uyarılarıMeteoroloji, Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu. Batı Karadeniz’de salı gününden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerinden kuvvetli fırtına bekleniyor. Fırtına etkisini çarşamba akşam saatlerinden itibaren kaybedecek.Sarı kodlu uyarı verilen şehirlerBugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 21°CParçalı zamanla çok bulutlu.İSTANBUL °C, 20°CParçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 19°CParçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 20°CParçalı zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.EGEParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile İzmir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu,yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.İZMİR °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 25°CParçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta'nın doğusu ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.ADANA °C, 32°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 25°CParçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 31°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ISPARTA °C, 22°CParçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde(Sivas hariç) yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 27°CParçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.ESKİŞEHİR °C, 17°CParçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.KONYA °C, 28°CParçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.YOZGAT °C, 26°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlU, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.BOLU °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.DÜZCE °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.SİNOP °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz, Rize ve Giresun çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçeleri ve Trabzon'un doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AMASYA °C, 33°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.ARTVİN °C, 26°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri, gece saatlerinden sonra kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 28°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.TRABZON °C, 28°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu, öğleden sonra Erzurum ve Hakkari çevrelerinin, gece saatlerinden sonra Erzurum ve Bingöl çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 20°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 18°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutluMALATYA °C, 30°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 20°CAz bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 32°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutluGAZİANTEP °C, 32°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutluSİİRT °C, 31°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutluŞANLIURFA °C, 33°CAz bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutluDENİZLERDE HAVABatı Karadeniz'de kuvvetli fırtına; Doğu Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına; Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Karadeniz kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, 6 ila 8 zamanla doğusu 9; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısı ile zamanla geneli kuzeybatıdan 6 ila 8 akşam saatlerine kadar doğusunun açıkları doğulu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, ilk saatler yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.EGEHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyi öğle saatlerinden sonra 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Güney Ege 2,0 ila 3,0 m, güneyi 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 batısı 6 ila 8, gece saatlerinden itibaren Antalya Körfezi kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı 2,0 ila 3,0 m, öğle saatlerinden itibaren batısının açıkları 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu zamanla güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.

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