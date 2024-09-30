https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/fenerbahcede-jose-mourinhonun-tepkisini-dunya-konusuyor-esi-benzeri-gorulmemis-hareket-1088591745.html

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun tepkisini dünya konuşuyor: 'Eşi̇ benzeri̇ görülmemi̇ş hareket'

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun tepkisini dünya konuşuyor: 'Eşi̇ benzeri̇ görülmemi̇ş hareket'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Antalyaspor maçındaki tepkisi dış basında manşetlere taşındı. 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T07:29+0300

2024-09-30T07:29+0300

2024-09-30T07:29+0300

spor

jose mourinho

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top

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hakem

tff merkez hakem kurulu

antalyaspor

antalyaspor

antalyaspor

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Süper Lig'in 7'nci haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun maçın son anlarındaki tepkisi, mücadelenin önüne geçti.Edin Dzeko'nun ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü sonrası Jose Mourinho yanında bulunan laptoptan pozisyonu açtı ve topun ayaktan çıkış anına dair bir görüntüyü yayıncı kuruluş kamerasının önüne koydu.Jose Mourinho'nun bu tepkisi dış basında büyük ilgi gördü. Portekizli teknik direktörün geçmişte de hakemlere gösterdiği tepkilere vurguda bulunuldu.İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan haberde, "Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımının Antalyaspor'u 2-0 yendiği maçta ofsayt kararı nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığını dizüstü bilgisayar kullanarak gösterdi. Dizüstü bilgisayar ekranı, Mourinho'nun yetkililerin yanlış karar verdiğini kanıtlamaya çalıştığı olayın sabit bir görüntüsünü gösteriyordu" ifadeleri kullanıldı.Give Me Sport'ta yer alan haberde ise şu ifadelere yer verildi:İskoçya'dan Daily Record'da şu satırlar kullanıldı: 'Eşi̇ benzeri̇ görülmemi̇ş hareket'İsviçre'nin Blick gazetesi Fenerbahçe çalıştırıcısının hareketini 'Eşi benzeri görülmemiş provokasyon' olarak nitelendirdi. 'Çılgın bir sarı kart gördü' denilen Jose Mourinho için şu ifadeler kullanıldı: "O gerçekten de 'Özel Biri'! Türkiye liginde eşi benzeri görülmemiş bir hareketle sarı kart görerek yeni bir gösteri daha sundu".L'equipe: Mourinho'nun hareketi̇ hakemi̇n hoşuna gi̇tmedi̇Fransız L'Equipe'de gelişmeleri okuyucularına şöyle aktardı:Jose Mourinho'nun daha önce de hakemlere yönelik tepkilerine dikkat çeken Football Italia'nın haberinde şu ifadeler kullanıldı:'Bi̇r kez daha i̇lgi̇ odaği oldu'Daily Sports'un haberinde, "José Mourinho, kenardaki eksantrik davranışları nedeniyle bir kez daha ilgi odağı oldu. Bu kez de F.Bahçe maçında yaşanan bir olaya dikkat çekmek için kenarda kamera kullandığı için uyarı aldı" denildi.Portekiz'den Tvi, ülkenin yetiştirdiği en önde gelen teknik adamlardan olan Mourinho'nun hareketiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:Hollanda basınından Voetbal Primeur'da 'Mourinho ortalığı karıştırdı' ifadesinin başlıkta kullanıldığı haberde şunlar yazıldı: 'Olağanüstü protesto'GOAL'de yer alan haberde ise şu ifadeler kullanıldı:Daily Record'un haberinde ise şu ifadeler kullanıldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/jose-mourinho-alex-umarim-bir-gun-fenerbahcenin-teknik-direktoru-olur-1088588868.html

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