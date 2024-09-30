https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/macta-birden-yere-yigildi-hayatini-kaybetti-arsenaldenaciklamageldi-1088594665.html

Maçta birden yere yığıldı, hayatını kaybetti: Arsenal'den açıklama geldi

Maçta birden yere yığıldı, hayatını kaybetti: Arsenal'den açıklama geldi

Sputnik Türkiye

İngiltere Premier Lig devi Arsenal'in eski forveti Fabian Caballero, 46 yaşında hayatını kaybetti. Paraguaylı oyuncu, memleketi Asuncion'da arkadaşlarıyla... 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T09:53+0300

2024-09-30T09:53+0300

2024-09-30T09:54+0300

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fabian caballero

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Arsenal Kulübü, eski oyuncusunun ölüm haberini "Kulüpteki herkes, Fabian Caballero'nun ani vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiştir. Düşüncelerimiz ailesi ve sevdikleriyle" açıklamasıyla duyurdu.Paraguay Futbol Federasyonu da yaptığı açıklamada, "Paraguay futbolunun önemli isimlerinden Fabian Caballero'nun vefatından dolayı derin üzüntü duymaktayız" ifadelerine yer verdi.Dundee FC'den duygusal vedaCaballero'nun bir dönem formasını giydiği İskoçya ekibi Dundee FC de bir açıklama yaparak, "Fabian, Dundee taraftarlarının sevgilisi olmuş bir oyuncuydu. Vefat haberini büyük bir şok ve üzüntüyle karşıladık" denildi. Caballero, 2000 yılında Dundee’ye transfer olmuş ve kulüp tarihine adını yazdırmıştı.Sahada yere yığıldıFutbolculuk kariyerinde mücadeleci tarzıyla 'Tyson' lakabını alan Caballero, futsal oynarken geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Bu trajik ölüm, hem eski kulüplerinde hem de futbol camiasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.Fabian Caballero kimdir? Eski Arsenal forvetinin kariyeri ve hayatıFabian Caballero, 16 Ağustos 1978'de Paraguay'da doğan ve futbol dünyasında mücadeleci tarzıyla tanınan eski bir profesyonel futbolcudur. Kariyeri boyunca birçok önemli takımda forma giymiş olan Caballero, özellikle İngiliz devi Arsenal ve İskoçya kulübü Dundee’deki performansıyla tanınmıştır.Arsenal kariyeri1998-1999 sezonunda Premier Lig ekiplerinden Arsenal'e transfer olan Caballero, Londra kulübünde kısa bir dönem geçirdi. Arsenal'de fazla forma şansı bulamasa da, takımın o dönemdeki kadrosunda yer alarak adını İngiliz futboluna yazdırdı.Dundee FC’de yıldızı parladıCaballero'nun en parlak dönemi, 2000 yılında İskoçya’nın Dundee FC takımına transfer olmasıyla başladı. Dundee'de geçirdiği dört sezon boyunca taraftarların sevgilisi haline geldi. Mücadeleci tarzı nedeniyle 'Tyson' lakabını alan Caballero, İskoç futbolunda iz bırakan performanslar sergiledi.Başarılarla dolu bir kariyerFutbol kariyeri boyunca hem Paraguay hem de uluslararası arenada birçok takımda forma giyen Caballero, Paraguay futbolunun önemli isimlerinden biri olarak kabul edilir. Yurt dışında gösterdiği performans, onu Paraguay ve İskoçya futbolunda unutulmaz bir isim haline getirdi.Ani vefatıyla gündeme geldiFabian Caballero, 46 yaşında memleketi Asuncion’da arkadaşlarıyla futsal oynarken aniden yere yığılması sonucu hayatını kaybetti. Ölümü, futbol dünyasında derin bir üzüntüyle karşılandı. Arsenal, Dundee ve Paraguay Futbol Federasyonu, Caballero'nun vefatıyla ilgili taziye mesajları yayımlayarak üzüntülerini dile getirdi.

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