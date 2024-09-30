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Lübnan’da pazar günü İsrail’in saldırılarında 100’den fazla kişi hayatını kaybetti
Lübnan’da pazar günü İsrail’in saldırılarında 100’den fazla kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu Hizbullah hedeflerini vurmaya devam ettiğini açıklarken Reuters, Lübnan Sağlık Bakanlığı’na atıfla pazar günü ülke genelinde İsrail’in... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
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Reuters, Lübnan Sağlık Bakanlığı’na atıfla pazar günü ülke genelinde İsrail’in saldırılarında en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.Ajans, "İsrail’in pazar günü Lübnan’a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 105’e yükseldi" ifadelerini kullandı.
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Lübnan’da pazar günü İsrail’in saldırılarında 100’den fazla kişi hayatını kaybetti

00:56 30.09.2024
© AP PhotoLübnan saldırılar 100 kişi
Lübnan saldırılar 100 kişi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2024
© AP Photo
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İsrail ordusu Hizbullah hedeflerini vurmaya devam ettiğini açıklarken Reuters, Lübnan Sağlık Bakanlığı’na atıfla pazar günü ülke genelinde İsrail’in saldırılarında en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Reuters, Lübnan Sağlık Bakanlığı’na atıfla pazar günü ülke genelinde İsrail’in saldırılarında en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ajans, "İsrail’in pazar günü Lübnan’a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 105’e yükseldi" ifadelerini kullandı.
İsrail savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2024
DÜNYA
İsrail ordusu, hava kuvvetlerinin Lübnan’da yaklaşık 120 Hizbullah hedefini vurduğunu duyurdu
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