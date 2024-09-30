https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/lubnanda-pazar-gunu-israilin-saldirilarinda-100den-fazla-kisi-hayatini-kaybetti-1088589685.html
Lübnan’da pazar günü İsrail’in saldırılarında 100’den fazla kişi hayatını kaybetti
Lübnan’da pazar günü İsrail’in saldırılarında 100’den fazla kişi hayatını kaybetti
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İsrail ordusu Hizbullah hedeflerini vurmaya devam ettiğini açıklarken Reuters, Lübnan Sağlık Bakanlığı’na atıfla pazar günü ülke genelinde İsrail’in... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T00:56+0300
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Reuters, Lübnan Sağlık Bakanlığı’na atıfla pazar günü ülke genelinde İsrail’in saldırılarında en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.Ajans, "İsrail’in pazar günü Lübnan’a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 105’e yükseldi" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/israil-ordusu-hava-kuvvetlerinin-lubnanda-yaklasik-120-hizbullah-hedefini-vurdugunu-duyurdu-1088587852.html
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lübnan, lübnan sağlık bakanlığı, israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), ölü, yaralı
lübnan, lübnan sağlık bakanlığı, israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), ölü, yaralı
Lübnan’da pazar günü İsrail’in saldırılarında 100’den fazla kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusu Hizbullah hedeflerini vurmaya devam ettiğini açıklarken Reuters, Lübnan Sağlık Bakanlığı’na atıfla pazar günü ülke genelinde İsrail’in saldırılarında en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Reuters, Lübnan Sağlık Bakanlığı’na atıfla pazar günü ülke genelinde İsrail’in saldırılarında en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ajans, "İsrail’in pazar günü Lübnan’a düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 105’e yükseldi" ifadelerini kullandı.