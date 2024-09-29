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İsrail ordusu, hava kuvvetlerinin Lübnan’da yaklaşık 120 Hizbullah hedefini vurduğunu duyurdu
İsrail ordusu, hava kuvvetlerinin Lübnan’da yaklaşık 120 Hizbullah hedefini vurduğunu duyurdu
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), hava kuvvetlerinin Lübnan’da karargahlar ve altyapı dahil olmak üzere yaklaşık 120 Hizbullah hedefini bombaladığını bildirdi... 29.09.2024, Sputnik Türkiye
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İsrail ordusunun Telegram kanalından yapılan açıklamada, hava kuvvetlerinin Lübnan’da karargahlar ve altyapı dahil olmak üzere yaklaşık 120 Hizbullah hedefini bombaladığı kaydedildi.Açıklamada, “İstihbarata dayalı saldırılarda Hava Kuvvetleri, Lübnan’ın güneyinde ve Lübnan topraklarının derinliklerine yönelik yaklaşık 120 Hizbullah terörist hedefini vurdu. Vurulan hedefler arasında, çeşitli Hizbullah birimleri tarafından kullanılan önemli karargahlar ve Hizbullah üyelerinin İsrail Devleti’ne karşı terör faaliyetlerini planlamak ve gerçekleştirmek için kullandığı terör altyapısı da vardı” ifadelerine yer verildi.Diğer yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın güncel verilerine göre, İsrail’in ülkenin güneyinde, Sayda’nın doğusunda yer alan Ayn ed-Delb bölgesine düzenlediği hava saldırısında 32 kişi hayatını kaybetti, 50’den fazla kişi yaralandı.Bu arada Sputnik Arabic radyo merkezinden yapılan açıklamada, Lübnan’daki muhabirleri Ahmed Muhammed'in, İsrail’in bugün Sayda kentinin doğu banliyölerine düzenlediği saldırı sonucu yakınlarını kaybettiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), lübnan, hizbullah, tesis, lübnan sağlık bakanlığı, sayda

İsrail ordusu, hava kuvvetlerinin Lübnan’da yaklaşık 120 Hizbullah hedefini vurduğunu duyurdu

21:40 29.09.2024 (güncellendi: 23:04 29.09.2024)
© AP Photo / Leo Correaİsrail savaş uçağı
İsrail savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2024
© AP Photo / Leo Correa
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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), hava kuvvetlerinin Lübnan’da karargahlar ve altyapı dahil olmak üzere yaklaşık 120 Hizbullah hedefini bombaladığını bildirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Ayn ed-Delb bölgesine yönelik hava saldırısında 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 50’den fazla kişi yaralandığını duyurdu.
İsrail ordusunun Telegram kanalından yapılan açıklamada, hava kuvvetlerinin Lübnan’da karargahlar ve altyapı dahil olmak üzere yaklaşık 120 Hizbullah hedefini bombaladığı kaydedildi.
Açıklamada, “İstihbarata dayalı saldırılarda Hava Kuvvetleri, Lübnan’ın güneyinde ve Lübnan topraklarının derinliklerine yönelik yaklaşık 120 Hizbullah terörist hedefini vurdu. Vurulan hedefler arasında, çeşitli Hizbullah birimleri tarafından kullanılan önemli karargahlar ve Hizbullah üyelerinin İsrail Devleti’ne karşı terör faaliyetlerini planlamak ve gerçekleştirmek için kullandığı terör altyapısı da vardı” ifadelerine yer verildi.
Diğer yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın güncel verilerine göre, İsrail’in ülkenin güneyinde, Sayda’nın doğusunda yer alan Ayn ed-Delb bölgesine düzenlediği hava saldırısında 32 kişi hayatını kaybetti, 50’den fazla kişi yaralandı.
Bu arada Sputnik Arabic radyo merkezinden yapılan açıklamada, Lübnan’daki muhabirleri Ahmed Muhammed'in, İsrail’in bugün Sayda kentinin doğu banliyölerine düzenlediği saldırı sonucu yakınlarını kaybettiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Nüfusun yoğun olduğu bir bölgeye düzenlenen bombardıman sonucunda çok katlı bir konut çöktü, enkazın altında resmi verilere göre en az 32 kişi öldü, 50’den fazla kişi yaralandı. Olay yerinden elde edilen son bilgilere göre yaklaşık 40 kişiden de haber alınamıyor. Ölenler arasında çalışanımızın en az iki yakın akrabasının olduğu kesin olarak biliniyor, iki kişinin akıbeti henüz bilinmiyor, üç kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, doktorlar bu kişileri hayata tutmak için mücadeleyi sürdürüyor. Olay yerinde enkaz kaldırma çalışmaları hala sürüyor, bundan böyle kötü haberlerin gelmemesi dileklerimizle.

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