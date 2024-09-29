İsrail ordusu, hava kuvvetlerinin Lübnan’da yaklaşık 120 Hizbullah hedefini vurduğunu duyurdu

Nüfusun yoğun olduğu bir bölgeye düzenlenen bombardıman sonucunda çok katlı bir konut çöktü, enkazın altında resmi verilere göre en az 32 kişi öldü, 50’den fazla kişi yaralandı. Olay yerinden elde edilen son bilgilere göre yaklaşık 40 kişiden de haber alınamıyor. Ölenler arasında çalışanımızın en az iki yakın akrabasının olduğu kesin olarak biliniyor, iki kişinin akıbeti henüz bilinmiyor, üç kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, doktorlar bu kişileri hayata tutmak için mücadeleyi sürdürüyor. Olay yerinde enkaz kaldırma çalışmaları hala sürüyor, bundan böyle kötü haberlerin gelmemesi dileklerimizle.