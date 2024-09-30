https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/kremlin-hizbullah-lideri-nasrallahin-oldurulmesini-kinadi-1088613232.html

Kremlin, Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesini kınadı

Kremlin, Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesini kınadı

Sputnik Türkiye

İsrail'in Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldürmesini kınadıklarını söyleyen Peskov, Lübnan'a yönelik saldırıların Gazze'dekine benzer bir insani felakete yol... 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T13:54+0300

2024-09-30T13:54+0300

2024-09-30T13:54+0300

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beyrut

hizbullah

hizbullah lideri hasan nasrallah

hasan nasrallah

israil ordusu

israil ordusu (idf)

rusya

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıyla Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmesini kınadıklarını vurguladı.Peskov, basın toplantısında İsrail'in Beyrut'ta Hizbullah karargahını hedef aldığı saldırı hakkında "Rusya, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın İsrail’in hava saldırısında öldürülmesini kınıyor" dedi.Peskov ayrıca, Lübnan’daki yerleşim alanlarının bombalanmasının Gazze'dekine benzer bir insani felakete yol açacağı uyarısında bulundu.Nasrallah’ın öldürülmesinin bölgede ciddi istikrarsızlığa yol açacağını kaydeden Peskov, “Lübnan’daki yerleşim alanlarının bombalanması ağır kayıplara neden oldu ve Gazze'dekine benzer bir insani felakete yol açacaktır” ifadesini kullandı.İsrail'in vurduğu binada Sputnik baş editörünün ailesi yaşıyorBu arada gece yarısı İsrail'in saldırısına maruz kalan binada Sputnik Arapça servisi analisti ve baş editörü Cemal Vakim'in ailesinin yaşadığı öğrenildi.Başkent Beyrut'un Kola mahallesinin hedef alındığı saldırı sırasında, Vakim'in babası ve ülkenin tanınmış politikacılarından Najah Vakim'in yanı sıra annesi ve erkek kardeşi binanın 4. katında bulunuyordu. Cemal'in aktardığına göre ailesinden hiç kimse şans eseri yaralanmadı.İsrail ordusu, bu gece 2006'dan bu yana ilk kez Beyrut'un Dahiye bölgesi dışında bir yeri vurmuş, Lübnan'ın başkenti Beyrut’un Kola Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında çok katlı bir binada bulunan bir daireyi hedef almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/israilin-beyruta-saldirilari-lubnana-sinirli-bir-kara-operasyonu-planlandigi-iddia-edildi-1088600777.html

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lübnan

beyrut

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gazze

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