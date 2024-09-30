https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/konyada-var-olmamasi-gereken-satilik-ada-heyecan-uyandiriyor-sehirde-boylebiryeryok-1088608873.html

Konya'da 'var olmaması gereken' satılık ada: 'Heyecan uyandırıyor, şehirde böyle bir yer yok'

Konya'da 'var olmaması gereken' satılık ada: 'Heyecan uyandırıyor, şehirde böyle bir yer yok'

Sputnik Türkiye

Konya’nın Beyşehir Gölü'nde bulunan ve Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü adalarından biri olan Çeçen Adası, metrekaresi 9 dolardan satışa çıkarıldı. 550 bin... 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T13:15+0300

2024-09-30T13:15+0300

2024-09-30T13:15+0300

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Gölkaşı Mahallesi’ne bağlı olan Çeçen Adası, Konya ilçe merkezine 12 kilometre mesafede yer alıyor. Tarım arazileri bulunan bu adada küçükbaş hayvancılık ve tarım makineleri kullanılıyor. Gölkaşı Mahallesi Muhtarı Ali Navruz, adanın tek tapu olduğunu ve yatırımcıların büyük ilgi gösterdiğini belirtti.Adanın doğal güzelliği ve yatırım potansiyeliAdanın satışını üstlenen gayrimenkul şirketinin sahibi Samet Ok, Konya’da böyle bir satışın büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Ok, "Kuzeyden güneye 2 kilometre, doğudan batıya 400 metre genişliğe sahip bu doğal güzellik, birçok yatırımcının dikkatini çekiyor" dedi. Çeçen Adası, bölgedeki tek satılık ada olma özelliği taşıyor.Bu satış, özellikle doğal güzelliklere ve tarımsal faaliyetlere ilgi duyan yatırımcılar için büyük bir fırsat sunuyor.

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