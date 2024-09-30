https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/istanbulda-saganak-yagis-etkili-oluyor--1088590178.html

İstanbul’da kuvvetli sağanak yağış etkili oldu

İstanbul’da kuvvetli sağanak yağış etkili oldu

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'den gelen uyarı sonrası İstanbul’da kuvvetli sağanak yağış etkisini gösterdi. Taksim’de aniden bastıran yağmur nedeniyle zor anlar yaşandı. 30.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-30T02:04+0300

2024-09-30T02:04+0300

2024-09-30T02:11+0300

türkiye

istanbul

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

şimşek

gök gürültülü sağanak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağmur gece saatlerinde etkili oldu.Anadolu ve Avrupa yakasında da etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak ile birlikte yer yer şimşeklerin de çaktığı görüldü. Taksim’de aniden başlayan yağmura yakalananlar zor anlar yaşadı. Sağanak geçişlerinin sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/meteorolojiden-karadeniz-akdeniz-ve-ege-icin-uyari-istanbulda-gece-saatlerinde-baslayacak-1088588112.html

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