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İstanbul’da kuvvetli sağanak yağış etkili oldu
İstanbul’da kuvvetli sağanak yağış etkili oldu
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Meteoroloji'den gelen uyarı sonrası İstanbul’da kuvvetli sağanak yağış etkisini gösterdi. Taksim’de aniden bastıran yağmur nedeniyle zor anlar yaşandı. 30.09.2024, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağmur gece saatlerinde etkili oldu.Anadolu ve Avrupa yakasında da etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak ile birlikte yer yer şimşeklerin de çaktığı görüldü. Taksim’de aniden başlayan yağmura yakalananlar zor anlar yaşadı. Sağanak geçişlerinin sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/meteorolojiden-karadeniz-akdeniz-ve-ege-icin-uyari-istanbulda-gece-saatlerinde-baslayacak-1088588112.html
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İstanbul’da kuvvetli sağanak yağış etkili oldu

02:04 30.09.2024 (güncellendi: 02:11 30.09.2024)
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞ - MEDENİ TOPALOĞLU - YAĞIZ EKREM ÇİFTÇİ-AW297711 İstanbul'da sağanak yağış
 İstanbul'da sağanak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2024
© İHA / ABDULLAH ALTUNBAŞ - MEDENİ TOPALOĞLU - YAĞIZ EKREM ÇİFTÇİ-AW297711
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Meteoroloji'den gelen uyarı sonrası İstanbul’da kuvvetli sağanak yağış etkisini gösterdi. Taksim’de aniden bastıran yağmur nedeniyle zor anlar yaşandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağmur gece saatlerinde etkili oldu.
Anadolu ve Avrupa yakasında da etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak ile birlikte yer yer şimşeklerin de çaktığı görüldü.
Taksim’de aniden başlayan yağmura yakalananlar zor anlar yaşadı. Sağanak geçişlerinin sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.
İstanbul'da, şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkilerken Boğaz çevresinde fırtına etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliğinin uyarılarının ardından kent genelinde sabahtan itibaren şiddetli yağmur etkisini gösterdi. Yağış öncesinde gökyüzünde raf bulutları (shelf cloud) görüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2024
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Meteoroloji'den Karadeniz, Akdeniz ve Ege için uyarı: İstanbul'da gece saatlerinde başlayacak
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