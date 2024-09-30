https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/istanbulda-saganak-yagis-etkili-oluyor--1088590178.html
İstanbul’da kuvvetli sağanak yağış etkili oldu
İstanbul’da kuvvetli sağanak yağış etkili oldu
Sputnik Türkiye
Meteoroloji'den gelen uyarı sonrası İstanbul’da kuvvetli sağanak yağış etkisini gösterdi. Taksim’de aniden bastıran yağmur nedeniyle zor anlar yaşandı. 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T02:04+0300
2024-09-30T02:04+0300
2024-09-30T02:11+0300
türkiye
istanbul
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
şimşek
gök gürültülü sağanak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağmur gece saatlerinde etkili oldu.Anadolu ve Avrupa yakasında da etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak ile birlikte yer yer şimşeklerin de çaktığı görüldü. Taksim’de aniden başlayan yağmura yakalananlar zor anlar yaşadı. Sağanak geçişlerinin sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/meteorolojiden-karadeniz-akdeniz-ve-ege-icin-uyari-istanbulda-gece-saatlerinde-baslayacak-1088588112.html
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İstanbul’da kuvvetli sağanak yağış etkili oldu
02:04 30.09.2024 (güncellendi: 02:11 30.09.2024)
Meteoroloji'den gelen uyarı sonrası İstanbul’da kuvvetli sağanak yağış etkisini gösterdi. Taksim’de aniden bastıran yağmur nedeniyle zor anlar yaşandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağmur gece saatlerinde etkili oldu.
Anadolu ve Avrupa yakasında da etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak ile birlikte yer yer şimşeklerin de çaktığı görüldü.
Taksim’de aniden başlayan yağmura yakalananlar zor anlar yaşadı. Sağanak geçişlerinin sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.