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Meteoroloji'den Karadeniz, Akdeniz ve Ege için uyarı: İstanbul'da gece saatlerinde başlayacak
Meteoroloji'den Karadeniz, Akdeniz ve Ege için uyarı: İstanbul'da gece saatlerinde başlayacak
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre Marmara'nın doğusu... 29.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-29T22:05+0300
2024-09-29T22:05+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
rüzgar
sağanak
sağanak yağış uyarısı
sağanak yağış
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Meteoroloji Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğuda güneybatı, salı öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına yer yer ise kuvvetli fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.Fırtınanın salı akşam saatlerinde batıda, çarşamba akşam saatlerinde ise genelde etkisini kaybetmesi bekleniyor.Doğu Karadeniz'de ise rüzgar pazartesi öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esecek rüzgar, salı öğle saatlerine kadar etkisini devam ettirecek.Ege ve Akdeniz için de fırtına uyarısıGüney Ege'nin güneyinde ise rüzgar, pazartesi öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtına salı günü ilk saatlerde etkisini kaybedecek.Batı Akdeniz'de yarın öğle saatlerinden itibaren batıda, akşam saatlerinden itibaren ise Antalya Körfezi'nde kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esecek rüzgarın, gece saatlerinden sonra batıda, salı öğle saatlerinde ise Antalya Körfezi'nde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanakMeteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün gece saatlerinden itibaren kentte yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilen yerel yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Hangi illerde sağanak bekleniyor?Gece saatlerinden itibaren Kocaeli, Yalova ve Bursa'da, pazartesi sabah saatlerinden itibaren de Sakarya, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük ile öğle saatlerinden sonra Kastamonu ve Sinop'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
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Meteoroloji'den Karadeniz, Akdeniz ve Ege için uyarı: İstanbul'da gece saatlerinde başlayacak

22:05 29.09.2024
© AA / Muhammed Gencebay Gürİstanbul'da, şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkilerken Boğaz çevresinde fırtına etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliğinin uyarılarının ardından kent genelinde sabahtan itibaren şiddetli yağmur etkisini gösterdi. Yağış öncesinde gökyüzünde "raf bulutları (shelf cloud)" görüldü
İstanbul'da, şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkilerken Boğaz çevresinde fırtına etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliğinin uyarılarının ardından kent genelinde sabahtan itibaren şiddetli yağmur etkisini gösterdi. Yağış öncesinde gökyüzünde raf bulutları (shelf cloud) görüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2024
© AA / Muhammed Gencebay Gür
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış da öngörülüyor. İstanbul'u ise kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyor.
Meteoroloji Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğuda güneybatı, salı öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına yer yer ise kuvvetli fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.
Fırtınanın salı akşam saatlerinde batıda, çarşamba akşam saatlerinde ise genelde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Doğu Karadeniz'de ise rüzgar pazartesi öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esecek rüzgar, salı öğle saatlerine kadar etkisini devam ettirecek.

Ege ve Akdeniz için de fırtına uyarısı

Güney Ege'nin güneyinde ise rüzgar, pazartesi öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtına salı günü ilk saatlerde etkisini kaybedecek.
Batı Akdeniz'de yarın öğle saatlerinden itibaren batıda, akşam saatlerinden itibaren ise Antalya Körfezi'nde kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esecek rüzgarın, gece saatlerinden sonra batıda, salı öğle saatlerinde ise Antalya Körfezi'nde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün gece saatlerinden itibaren kentte yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilen yerel yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Hangi illerde sağanak bekleniyor?

Gece saatlerinden itibaren Kocaeli, Yalova ve Bursa'da, pazartesi sabah saatlerinden itibaren de Sakarya, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük ile öğle saatlerinden sonra Kastamonu ve Sinop'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
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