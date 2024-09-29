https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/meteorolojiden-karadeniz-akdeniz-ve-ege-icin-uyari-istanbulda-gece-saatlerinde-baslayacak-1088588112.html

Meteoroloji'den Karadeniz, Akdeniz ve Ege için uyarı: İstanbul'da gece saatlerinde başlayacak

Meteoroloji'den Karadeniz, Akdeniz ve Ege için uyarı: İstanbul'da gece saatlerinde başlayacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre Marmara'nın doğusu... 29.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-29T22:05+0300

2024-09-29T22:05+0300

2024-09-29T22:05+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

rüzgar

sağanak

sağanak yağış uyarısı

sağanak yağış

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/12/1079763289_0:55:2922:1699_1920x0_80_0_0_09ed6406aab76e28de854d165ed45e46.jpg

Meteoroloji Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğuda güneybatı, salı öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına yer yer ise kuvvetli fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.Fırtınanın salı akşam saatlerinde batıda, çarşamba akşam saatlerinde ise genelde etkisini kaybetmesi bekleniyor.Doğu Karadeniz'de ise rüzgar pazartesi öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esecek rüzgar, salı öğle saatlerine kadar etkisini devam ettirecek.Ege ve Akdeniz için de fırtına uyarısıGüney Ege'nin güneyinde ise rüzgar, pazartesi öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtına salı günü ilk saatlerde etkisini kaybedecek.Batı Akdeniz'de yarın öğle saatlerinden itibaren batıda, akşam saatlerinden itibaren ise Antalya Körfezi'nde kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esecek rüzgarın, gece saatlerinden sonra batıda, salı öğle saatlerinde ise Antalya Körfezi'nde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanakMeteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün gece saatlerinden itibaren kentte yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilen yerel yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Hangi illerde sağanak bekleniyor?Gece saatlerinden itibaren Kocaeli, Yalova ve Bursa'da, pazartesi sabah saatlerinden itibaren de Sakarya, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük ile öğle saatlerinden sonra Kastamonu ve Sinop'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240929/meksikada-kasirga-koptu-ulkede-can-kaybi-22ye-yukseldi-1088587707.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji hava, meteoroloji fırtına, meteoroloji uyarı, meteoroloji ankara, meteoroloji istanbul, 30 eylül hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi,