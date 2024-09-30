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ABD medyası: İsrail, Lübnan’da sınırlı bir kara operasyonu başlatacağı konusunda ABD’yi uyardı
ABD medyası: İsrail, Lübnan’da sınırlı bir kara operasyonu başlatacağı konusunda ABD’yi uyardı
Sputnik Türkiye
Washington Post, İsrail’in Lübnan’da sınırlı ölçekli bir kara operasyonu başlatmayı planladığı konusunda ABD’yi bilgilendirdiğini, operasyonun en kısa zamanda... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T18:38+0300
2024-09-30T19:14+0300
dünya
abd medyası
washington post
israil
washington
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hizbullah
kara operasyonu
sınır
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Washington Post gazetesinin ABD’li bir bürokrata atıfla yayınladığı habere göre İsrail yetkilileri, Lübnan’da sınırlı ölçekte bir kara operasyonu planladıkları konusunda ABD’yi bilgilendirdi, operasyon en yakın zamanda başlayabilecek.Haberde, “İsrail, Lübnan’da çok yakında başlayabileceği sınırlı bir kara operasyonu planladığı konusunda Washington’u bilgilendirdi. İsrail'in planladığı harekat, 2006’da Hizbullah’a karşı yürüttüğü son savaştan daha küçük ölçekte olacak ve İsrail’in sınıra yakın bölgelerdeki yerleşim birimlerine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için militanların sınırdaki altyapısını temizlemeye odaklanacak” ifadelerine yer verildi.Daha önce Wall Street Journal gazetesi, İsrail’n bu hafta Lübnan’a yönelik kara saldırısı başlatabileceğini yazmıştı. Gazeteye konuşan kaynaklara göre İsrail özel kuvvetleri, Lübnan’ın güneyinde ‘küçük hedefli baskınlar’ düzenleyerek istihbarat topluyor ve olası bir kara işgali öncesinde gerekli hazırlıkları yapıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/lubnan-basbakani-mikati-ordumuzu-israil-sinirina-cekmeye-haziriz-1088614231.html
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abd medyası, washington post, israil, washington, lübnan, hizbullah, kara operasyonu, sınır, uyarı
abd medyası, washington post, israil, washington, lübnan, hizbullah, kara operasyonu, sınır, uyarı

ABD medyası: İsrail, Lübnan’da sınırlı bir kara operasyonu başlatacağı konusunda ABD’yi uyardı

18:38 30.09.2024 (güncellendi: 19:14 30.09.2024)
© AP PhotoLübnan İsrail sınırı
Lübnan İsrail sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2024
© AP Photo
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Washington Post, İsrail’in Lübnan’da sınırlı ölçekli bir kara operasyonu başlatmayı planladığı konusunda ABD’yi bilgilendirdiğini, operasyonun en kısa zamanda başlayabileceğini yazdı.
Washington Post gazetesinin ABD’li bir bürokrata atıfla yayınladığı habere göre İsrail yetkilileri, Lübnan’da sınırlı ölçekte bir kara operasyonu planladıkları konusunda ABD’yi bilgilendirdi, operasyon en yakın zamanda başlayabilecek.
Haberde, “İsrail, Lübnan’da çok yakında başlayabileceği sınırlı bir kara operasyonu planladığı konusunda Washington’u bilgilendirdi. İsrail'in planladığı harekat, 2006’da Hizbullah’a karşı yürüttüğü son savaştan daha küçük ölçekte olacak ve İsrail’in sınıra yakın bölgelerdeki yerleşim birimlerine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için militanların sınırdaki altyapısını temizlemeye odaklanacak” ifadelerine yer verildi.
Daha önce Wall Street Journal gazetesi, İsrail’n bu hafta Lübnan’a yönelik kara saldırısı başlatabileceğini yazmıştı. Gazeteye konuşan kaynaklara göre İsrail özel kuvvetleri, Lübnan’ın güneyinde ‘küçük hedefli baskınlar’ düzenleyerek istihbarat topluyor ve olası bir kara işgali öncesinde gerekli hazırlıkları yapıyor.
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