https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/israil-lubnani-isgal-etmeye-kalkarsa-cehennemi-yasayacak-1088596774.html
'İsrail, Lübnan'ı işgal etmeye kalkarsa cehennemi yaşayacak'
'İsrail, Lübnan'ı işgal etmeye kalkarsa cehennemi yaşayacak'
Sputnik Türkiye
Tahran Üniversitesi'nden Muhammed Marandi, Lübnan cephesindeki son gelişmeleri aktararak İsrail'in Hizbullah'a karşı bir kara harekatı yürütme ihtimalinin... 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T10:04+0300
2024-09-30T10:04+0300
2024-09-30T10:11+0300
israil- filistin çatışması
hizbullah
hizbullah lideri hasan nasrallah
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israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
israil ordusu
israil ordusu (idf)
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Lübnan Hizbullahı'nın 2006'dan beri liderliğini yürüten Hasan Nasrallah'ın öldürülmesi ardından Hizbullah ve İsrail tam kapsamlı bir savaşın eşiğine geldi. İran - ABD ilişkileri üzerine uzmanlaşan Dr. Muhammed Marandi, Sputnik'e İsrail'in işgal denemesi sonucu neler olabileceğini açıkladı. 'Hizbullah, Hamas'a oranla çok daha büyük, gelişmiş altyapı ve büyük alana sahip'Marandi'ye göre, İsrail'in Lübnan'a kara harekatı planladığına dair çıkan haberler üzerine Hizbullah, Lübnan'da yıllar boyunca inşa edilen binlerce kilometrelik gelişmiş yeraltı tünelleri olduğunu ve bunun Gazze'deki gruplara oranla çok daha ileri seviyede gelişmiş durumda olduğunu söyledi. Ayrıca Lübnan'ın, Gazze gibi bir kuşatma altında olmaması ve savunmanın daha geniş bir alanda daha uygun bir arazide yapılacağını söyleyen Marandi, Hizbullah'ın İsrail'e karşı 'cehennemi yaşatacağını' söyledi. Hizbullah'ın yıllarca kuşatma altına alınmış Hamas'a oranla çok daha fazla sayıda ve güçlü silahlara sahip olduğunu söyleyen uzman ayrıca İsrail’in geçmişte, 1980’lerdeki işgalden 2006 Lübnan Savaşı’na kadar olan süreçte Hizbullah karşısında başarısız olduğunu hatırlattı.Raporlara göre, Hizbullah'ın 40 bin ile 100 bin kadar savaşcısı bulunuyor. 'Direniş daha güçlü yanıt verecek'Nasrallah’ın ölümünü 'büyük bir kayıp' olarak nitelendiren Marandi, bu suikastin Hizbullah’ı ve direnişi daha güçlü bir şekilde karşılık vermeye yönlendireceğini belirtti. Hizbullah'ın bir kişi değil bir haraket olduğunu hatırlatan Uzman, "Hizbullah'ın kendisi bir hareket olarak sömürgeciliğe, apartheid ve soykırıma karşı bir mücadeledir ve tek bir kişiye bağlı değildir. Tek bir kişi bu hareketin kaderini belirlemez” diye konuştu. Marandi ayrıca, Nasrallah'ın öldürülmesinden dolayı İsraillilerin pişman olacağını ve bunu anlamalarının zaman alacağını söyledi. 'İsrail, büyük olasılıkla işgal girişiminde bulunacak'İranlı uzman sözlerini şöyle bitirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/hamas-lubnandaki-lideri-fatah-sharif-abu-al-aminn-oldugunu-duyurdu--1088594038.html
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hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, hamas, lübnan, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf), savaş
hizbullah, hizbullah lideri hasan nasrallah, hamas, lübnan, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu, israil ordusu (idf), savaş
'İsrail, Lübnan'ı işgal etmeye kalkarsa cehennemi yaşayacak'
10:04 30.09.2024 (güncellendi: 10:11 30.09.2024)
Tahran Üniversitesi'nden Muhammed Marandi, Lübnan cephesindeki son gelişmeleri aktararak İsrail'in Hizbullah'a karşı bir kara harekatı yürütme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.
Lübnan Hizbullahı'nın 2006'dan beri liderliğini yürüten Hasan Nasrallah'ın öldürülmesi ardından Hizbullah ve İsrail tam kapsamlı bir savaşın eşiğine geldi. İran - ABD ilişkileri üzerine uzmanlaşan Dr. Muhammed Marandi, Sputnik'e İsrail'in işgal denemesi sonucu neler olabileceğini açıkladı.
'Hizbullah, Hamas'a oranla çok daha büyük, gelişmiş altyapı ve büyük alana sahip'
Marandi'ye göre, İsrail'in Lübnan'a kara harekatı planladığına dair çıkan haberler üzerine Hizbullah, Lübnan'da yıllar boyunca inşa edilen binlerce kilometrelik gelişmiş yeraltı tünelleri olduğunu ve bunun Gazze'deki gruplara oranla çok daha ileri seviyede gelişmiş durumda olduğunu söyledi.
Ayrıca Lübnan'ın, Gazze gibi bir kuşatma altında olmaması ve savunmanın daha geniş bir alanda daha uygun bir arazide yapılacağını söyleyen Marandi, Hizbullah'ın İsrail'e karşı 'cehennemi yaşatacağını' söyledi. Hizbullah'ın yıllarca kuşatma altına alınmış Hamas'a oranla çok daha fazla sayıda ve güçlü silahlara sahip olduğunu söyleyen uzman ayrıca İsrail’in geçmişte, 1980’lerdeki işgalden 2006 Lübnan Savaşı’na kadar olan süreçte Hizbullah karşısında başarısız olduğunu hatırlattı.
Raporlara göre, Hizbullah'ın 40 bin ile 100 bin kadar savaşcısı bulunuyor.
'Direniş daha güçlü yanıt verecek'
Nasrallah’ın ölümünü 'büyük bir kayıp' olarak nitelendiren Marandi, bu suikastin Hizbullah’ı ve direnişi daha güçlü bir şekilde karşılık vermeye yönlendireceğini belirtti. Hizbullah'ın bir kişi değil bir haraket olduğunu hatırlatan Uzman, "Hizbullah'ın kendisi bir hareket olarak sömürgeciliğe, apartheid ve soykırıma karşı bir mücadeledir ve tek bir kişiye bağlı değildir. Tek bir kişi bu hareketin kaderini belirlemez” diye konuştu.
Marandi ayrıca, Nasrallah'ın öldürülmesinden dolayı İsraillilerin pişman olacağını ve bunu anlamalarının zaman alacağını söyledi.
'İsrail, büyük olasılıkla işgal girişiminde bulunacak'
İranlı uzman sözlerini şöyle bitirdi:
Bence İsrail, büyük olasılıkla bir işgal girişiminde bulunacak çünkü Netanyahu, kendini korumak için bir savaşa ihtiyaç duyuyor. Lübnan ve Gazze sınırında başarısız oldu, Gazze’yi – küçük bir toprak parçasını – bir yıldan fazla süredir ele geçiremedi.
Batı Şeria’da başarısız oldu.
Kızıldeniz’de başarısız oldu. Orada onun adına savaşan Amerikalılar da başarısız oldu.
Suriye ve Irak’ta da başarısız oldu.
Bu yüzden devam etmesi, hatta tırmandırması gerekiyor çünkü mevcut durum uzun vadede onun için tehlikeli.
Ne olursa olsun direnişin yanıtı gelecek, yakında. İran’ın da rejimi cezalandıracağından şüphem yok. Direniş Ekseni, topluca rejimi cezalandıracak.