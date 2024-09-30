'İsrail, Lübnan'ı işgal etmeye kalkarsa cehennemi yaşayacak'

Bence İsrail, büyük olasılıkla bir işgal girişiminde bulunacak çünkü Netanyahu, kendini korumak için bir savaşa ihtiyaç duyuyor. Lübnan ve Gazze sınırında başarısız oldu, Gazze’yi – küçük bir toprak parçasını – bir yıldan fazla süredir ele geçiremedi.

Batı Şeria’da başarısız oldu.

Kızıldeniz’de başarısız oldu. Orada onun adına savaşan Amerikalılar da başarısız oldu.

Suriye ve Irak’ta da başarısız oldu.

Bu yüzden devam etmesi, hatta tırmandırması gerekiyor çünkü mevcut durum uzun vadede onun için tehlikeli.

Ne olursa olsun direnişin yanıtı gelecek, yakında. İran’ın da rejimi cezalandıracağından şüphem yok. Direniş Ekseni, topluca rejimi cezalandıracak.