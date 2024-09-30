https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/hamas-lubnandaki-lideri-fatah-sharif-abu-al-aminn-oldugunu-duyurdu--1088594038.html
Hamas, Lübnan'daki lideri Fatih Şerif Ebu el Emin'in öldüğünü duyurdu
Hamas, Lübnan'daki lideri Fatih Şerif Ebu el Emin'in öldüğünü duyurdu
Sputnik Türkiye
Hamas'ın sosyal medya hesabından bu sabah yapılan açıklamada Hamas hareketinin Lübnan liderinin öldüğünü duyurdu. 30.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-30T09:05+0300
2024-09-30T09:05+0300
2024-09-30T09:31+0300
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Hamas'ın Telegram kanalından yapılan açıklamada Lübnan'daki lideri Fatih Şerif Ebu el Emin'in Lübnan'ın güneyindeki Al-Bass'da bulunan evine düzenlenen saldırıda öldüğünü duyurdu. Açıklamada Al-Amin'in eşi Umayya Ibrahim Abdul Hamid, oğlu Amin Fatih Şerif ve gelini Wafaa Fatah Sharif'in de saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240930/18-yil-sonra-bir-ilk-israil-ordusu-beyrutun-dahiye-bolgesi-disindaki-bir-yerlesimi-vurdu-1088594446.html
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hamas, hamas, hamas hareketi, lübnan
hamas, hamas, hamas hareketi, lübnan
Hamas, Lübnan'daki lideri Fatih Şerif Ebu el Emin'in öldüğünü duyurdu
09:05 30.09.2024 (güncellendi: 09:31 30.09.2024)
Hamas'ın sosyal medya hesabından bu sabah yapılan açıklamada Hamas hareketinin Lübnan liderinin öldüğünü duyurdu.
Hamas'ın Telegram kanalından yapılan açıklamada Lübnan'daki lideri Fatih Şerif Ebu el Emin'in Lübnan'ın güneyindeki Al-Bass'da bulunan evine düzenlenen saldırıda öldüğünü duyurdu. Açıklamada Al-Amin'in eşi Umayya Ibrahim Abdul Hamid, oğlu Amin Fatih Şerif ve gelini Wafaa Fatah Sharif'in de saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi.